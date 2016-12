Uudised

Õpilaskodus süttis madrats

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 02. detsember 2016. Kahjustada saanud voodi raamistik, mille all asus puhur ja lisasoojenduseks paigaldatud spiraal. FOTO: Lääne päästekeskus Kolmapäeva öösel sai Kuressaares Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilaskodus voodi alla pandud puhurist ja spiraalist tekkinud madratsipõlengus vingu üks õpilane.



30. novembril kell 2.20 sai häirekeskus teate tulekahjust Kingu tänava majas. Teataja sõnul kärssas õpilaskodus madrats ning koridor oli suitsu täis.



Sündmuskohal selgus, et hoone teise korruse toas põles madrats.



Selles majaosas elanud inimesed evakueeriti hoone teise tiiba ja turvafirma Securitas töötaja koos administraatoriga kustutasid madratsi. Kiirabi viis vingu sisse hinganud õpilase haiglasse. Toa laes olnud suitsuandur oli kinni teibitud, ilmselt sellepärast, et andur suitsetamise peale tööle ei hakkaks. Päästjate hinnangul sai tulekahju tõenäoliselt alguse voodi alla paigutatud puhurist.



Päästjad tuletavad meelde, et elektrilised kütteseadmed tuleb asetada kergesti süttivatest materjalidest eemale. Laes olevat suitsuandurit ei tohi kohe kindlasti mitte kinni teipida või sellelt



