Mis juhtus?

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 02. detsember 2016. 1. detsembril kell 13.38 teatati liiklusõnnetusest Kuressaare-Sääre mnt 8. kilomeetril, kus sõitis vasakule poole teelt välja sõiduauto Mercedes-Benz ning rullus üle katuse. Sõidukit juhtinud 82-aastase naisterahva toimetas kiirabi Kuressaare haiglasse.



Sõiduautol olid all suverehvid, see võis põhjustada sõiduki üle juhitavuse kaotamise.



