Uudised

Ajalooline leping sai allkirjad

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 02. detsember 2016. Ühinemislepingu allkirjastamine raekoja saalis. FOTO: Valmar Voolaid 11 omavalitsuse juhid allkirjastasid eile Kuressaare raekojas, tulevase ühendvalla volikogu istungitesaalis ühinemiselepingu.



Lepingu järgi ühinevad Lääne-Saare, Salme, Torgu, Kihelkonna, Mustjala, Leisi, Orisaare, Valjala, Laimjala ja Pihtla vald ning Kuressaare linn, moodustades ühe omavalitsuse. Ainsana ei kirjutanud lepingule alla Pöide vald, sest ei ole algusest peale ühinemisläbirääkimistes osalenud. Saaremaa kui ühendvalla reaalsest tekkest saab rääkida alles 11 kuu pärast, pärast järgmisi kohalikke valimisi.



“Tegemist on tähtsa dokumendiga, mis muudab kogu Saaremaa ja Eesti elu. Selles väljendub teie suur koostöötahe,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb eile allkirjastatud ühinemislepingu kohta. Ta nimetas Saaremaa ühinevaid omavalitsusi eeskujuks teistele Eesti linnadele ja valdadele ega näinud põhjust valitsusepoolsel sekkumisel või muudatuste tegemisel ühinemislepingusse.



“See, mida inimesed on omavahel kokku leppinud, on peaaegu nagu kivisse raiutud ja nii jääbki. Hea ja viljaka töö tulemuse puhul mingeid pretensioone ei saa olla,” lubas minister.



Korb arvutas välja, et 2018. aastal saab ühendvald 650 000 eurot täiendavat tulu, mis tuleb tulumaksu arvelt juurde.



Pöide ümber tara ei ehitata



Mihhail Korb väljendas kurbust selle üle, et ühinemislepingult puudub Pöide valla nimi. Eile õhtul lubas minister kohtuda Pöide valla juhtidega, et kuulata nende arvamust valla edasise käekäigu kohta. Korb loodab siiski Pöide vabatahtlikule liitumisele.



Minister ei osanud praegu kindlalt öelda, kas juhul, kui Pöide sundliidetakse, saab uus ühendvald eelmise valitsuse poolt lubatud mõne miljoni euro suuruse preemia. “Kõik kompensatsioonid ja preemiad vaadatakse eraldi läbi valitsuse istungil. Ma ei saa kogu valitsuse eest vastutada,” sõnas minister.



Kuressaare linnavolikogu esimees Toomas Takkis uskus, et teised omavalitsused ei hakka Pöide valla ümber niiöelda tara ehitama ja Pöide on oodatud samuti ühinema. “Palju oli vaidlemisi, enda näitamist ja üksteisest üle rääkimisi. Ega miski ei ole veel lõppenud, sest järgmisel aastal enne kohalikke valimisi uue valla struktuuri ja ametikohtade paikapanemine saab olema veelgi keerulisem,” viitas Takkis eesseisvatele sammudele.



Supp tuleb kokku keeta



Kuressaare linnapea Madis Kallas võrdles ühinemisega praegusesse staadiumisse jõudmist kümnevõistluse esimese päeva lõpuga.



“Mõned rasked alad on juba seljataga, aga palju keerulisi alasid seisab veel ees. Tulemuse saavutamiseks on mõlemad päevad tähtsad. Ilma tugeva esimese päevata ei tee head lõppresultaati,” märkis Kallas. Kümnevõistluses öeldakse, et teine päev on alles õige võistluse algus. Linnapea arvates on omavalitsuste ühinemisega samamoodi. “Suur töö on tehtud, aga me ei loo illusioone, et nüüd saab panna jalad seinale,” lisas Kallas.



Lääne-Saare vallavolikogu liige Andres Tinno kinkis Kuressaare linnapeale kulbi, et linna algatatud ühinemise supp saaks ikka korralikult kokku keedetud ja seejärel ära söödud. Tinno meenutas linnapea ametisse astumise aegu, mil kinkis talle kahvli mõttega, et niiöelda ora tagumikus püsiks ja ühinemise teema soiku ei vajuks.



Kokku elas ühinevates omavalitsustes rahvastikuregistri järgi tänavu septembri algul 31 204 inimest. Ühinevate omavalitsuste kogupindala on 2579 ruutkilomeetrit.



Kokku on üle Eesti praegu lisaks juba otsustatud ühinemistele läbirääkimised käimas enam kui 40 piirkonnas umbes 140 valla ja linna vahel. Aega omaalgatuslikuks ühinemiseks on omavalitsustel kuni selle aasta lõpuni. Lepingu järgi ühinevad Lääne-Saare, Salme, Torgu, Kihelkonna, Mustjala, Leisi, Orisaare, Valjala, Laimjala ja Pihtla vald ning Kuressaare linn, moodustades ühe omavalitsuse. Ainsana ei kirjutanud lepingule alla Pöide vald, sest ei ole algusest peale ühinemisläbirääkimistes osalenud. Saaremaa kui ühendvalla reaalsest tekkest saab rääkida alles 11 kuu pärast, pärast järgmisi kohalikke valimisi.“Tegemist on tähtsa dokumendiga, mis muudab kogu Saaremaa ja Eesti elu. Selles väljendub teie suur koostöötahe,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb eile allkirjastatud ühinemislepingu kohta. Ta nimetas Saaremaa ühinevaid omavalitsusi eeskujuks teistele Eesti linnadele ja valdadele ega näinud põhjust valitsusepoolsel sekkumisel või muudatuste tegemisel ühinemislepingusse.“See, mida inimesed on omavahel kokku leppinud, on peaaegu nagu kivisse raiutud ja nii jääbki. Hea ja viljaka töö tulemuse puhul mingeid pretensioone ei saa olla,” lubas minister.Korb arvutas välja, et 2018. aastal saab ühendvald 650 000 eurot täiendavat tulu, mis tuleb tulumaksu arvelt juurde.Mihhail Korb väljendas kurbust selle üle, et ühinemislepingult puudub Pöide valla nimi. Eile õhtul lubas minister kohtuda Pöide valla juhtidega, et kuulata nende arvamust valla edasise käekäigu kohta. Korb loodab siiski Pöide vabatahtlikule liitumisele.Minister ei osanud praegu kindlalt öelda, kas juhul, kui Pöide sundliidetakse, saab uus ühendvald eelmise valitsuse poolt lubatud mõne miljoni euro suuruse preemia. “Kõik kompensatsioonid ja preemiad vaadatakse eraldi läbi valitsuse istungil. Ma ei saa kogu valitsuse eest vastutada,” sõnas minister.Kuressaare linnavolikogu esimees Toomas Takkis uskus, et teised omavalitsused ei hakka Pöide valla ümber niiöelda tara ehitama ja Pöide on oodatud samuti ühinema. “Palju oli vaidlemisi, enda näitamist ja üksteisest üle rääkimisi. Ega miski ei ole veel lõppenud, sest järgmisel aastal enne kohalikke valimisi uue valla struktuuri ja ametikohtade paikapanemine saab olema veelgi keerulisem,” viitas Takkis eesseisvatele sammudele.Kuressaare linnapea Madis Kallas võrdles ühinemisega praegusesse staadiumisse jõudmist kümnevõistluse esimese päeva lõpuga.“Mõned rasked alad on juba seljataga, aga palju keerulisi alasid seisab veel ees. Tulemuse saavutamiseks on mõlemad päevad tähtsad. Ilma tugeva esimese päevata ei tee head lõppresultaati,” märkis Kallas. Kümnevõistluses öeldakse, et teine päev on alles õige võistluse algus. Linnapea arvates on omavalitsuste ühinemisega samamoodi. “Suur töö on tehtud, aga me ei loo illusioone, et nüüd saab panna jalad seinale,” lisas Kallas.Lääne-Saare vallavolikogu liige Andres Tinno kinkis Kuressaare linnapeale kulbi, et linna algatatud ühinemise supp saaks ikka korralikult kokku keedetud ja seejärel ära söödud. Tinno meenutas linnapea ametisse astumise aegu, mil kinkis talle kahvli mõttega, et niiöelda ora tagumikus püsiks ja ühinemise teema soiku ei vajuks.Kokku elas ühinevates omavalitsustes rahvastikuregistri järgi tänavu septembri algul 31 204 inimest. Ühinevate omavalitsuste kogupindala on 2579 ruutkilomeetrit.Kokku on üle Eesti praegu lisaks juba otsustatud ühinemistele läbirääkimised käimas enam kui 40 piirkonnas umbes 140 valla ja linna vahel. Aega omaalgatuslikuks ühinemiseks on omavalitsustel kuni selle aasta lõpuni.

Veel artikleid samast teemast »