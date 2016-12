Uudised

Saaremaa kaitseliitlased osalevad Orkaanil

Reede, 02. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Reede, 02. detsember 2016. Kaitseliidu Saaremaa maleva ligi 150 liiget osalevad eeloleval nädalavahetusel Läänemaal toimuval suurõppusel Orkaan.



Saaremaa üksuse vastutusala on Virtsu poolsaar. Malevapealik Gunnar Havi sõnul on saarlaste põhiülesandeks sisejulgeoleku tagamine koos kontrollpostide mehitamisega.



Seoses õppusega liiguvad kolonnid täna õhtul ajavahemikul kella 17–20 Kuressaare-Kuivastu suunal ja pühapäeval ajavahemikul kella 15–18 Kuivastu-Kuressaare suunal.



Kaitseliidu suurõppus Orkaan toob Läänemaale kokku üle 700 vabatahtliku riigikaitsja Eestist ja Lätist, keda toetavad koostööpartnerid teistest jõustruktuuridest.



“Sel aastal on õppuse fookuses sisekaitseliste ülesannete täitmise harjutamine,” ütles Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.



Tänavusel Orkaanil keskendutakse põhiliselt erinevate jõustruktuuride vahelisele koostööle, mis sisaldab endas ühiselt nii avaliku korra tagamist, patrullimist kui ka määratud objektide kaitset.



Õppus viiakse läbi Lõuna-Läänemaal Lihula ja Hanila valla territooriumil, peamiselt Lihulas, Virtsus ja Vatlas, kuid tavapärasest rohkem kaitseliitlasi võib tegutsemas näha ka ümberkaudsetel aladel.



Lisaks Saaremaa kaitseliitlastele osalevad õppusel võitlejad Kaitseliidu Läänemaa, Pärnumaa ja Rapla malevast, Läti vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist Zemessardze ning koostööpartnerid tsiviilorganisatsioonidest. Saaremaa üksuse vastutusala on Virtsu poolsaar. Malevapealik Gunnar Havi sõnul on saarlaste põhiülesandeks sisejulgeoleku tagamine koos kontrollpostide mehitamisega.Seoses õppusega liiguvad kolonnid täna õhtul ajavahemikul kella 17–20 Kuressaare-Kuivastu suunal ja pühapäeval ajavahemikul kella 15–18 Kuivastu-Kuressaare suunal.Kaitseliidu suurõppus Orkaan toob Läänemaale kokku üle 700 vabatahtliku riigikaitsja Eestist ja Lätist, keda toetavad koostööpartnerid teistest jõustruktuuridest.“Sel aastal on õppuse fookuses sisekaitseliste ülesannete täitmise harjutamine,” ütles Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur.Tänavusel Orkaanil keskendutakse põhiliselt erinevate jõustruktuuride vahelisele koostööle, mis sisaldab endas ühiselt nii avaliku korra tagamist, patrullimist kui ka määratud objektide kaitset.Õppus viiakse läbi Lõuna-Läänemaal Lihula ja Hanila valla territooriumil, peamiselt Lihulas, Virtsus ja Vatlas, kuid tavapärasest rohkem kaitseliitlasi võib tegutsemas näha ka ümberkaudsetel aladel.Lisaks Saaremaa kaitseliitlastele osalevad õppusel võitlejad Kaitseliidu Läänemaa, Pärnumaa ja Rapla malevast, Läti vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist Zemessardze ning koostööpartnerid tsiviilorganisatsioonidest.

Veel artikleid samast teemast »