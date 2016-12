Siljal taas uus singel

Uudised

Reede, 02. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 02. detsember 2016. Meloodilist pop-folki viljelev Patronus üllatab jõuluaja eel kuulajat uue intrigeeriva looga “Must lumi”, mille nii meloodia kui sõnade autoriks on esmakordselt ansambli pianist Üllar “Mürakas” Priks.



Patronuse solist Silja Vipre (pildil) võtab loo sõnumi kokku: “See lugu räägib kirest selle kõige otsesemas mõttes. Siin on kirg teineteise vastu, kirg elu vastu, armastus, inimloomus.”



