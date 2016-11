Uudised

UUS! MEIE MAA VIDEO: Mannequin challenge Kultuurivaras

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. detsember 2016. VIDEO: Sigrid Osa, MONTAAŽ: Peeter Kukk Üle maailma populaarsust kogunud mannequin challenge jõudis ka Saaremaale. Nimelt otsustasid Kuressaare Kultuurivara töötajad teha pisut särtsakama jõulutervituse.



“Kaardi kujundusega katsetades mõistsime, et aasta on olnud niivõrd põnev, et ka jõulutervituses võiks natuke rohkem särtsu olla. Idee käis välja kultuurikorraldaja, kelle üks töö osa on sotsiaalmeediaga tegelemine. Just nimelt sealt see mõte tuligi – Facebookis on mannequin challenge väga aktuaalne,“ rääkis kultuurikorraldaja Mari-Liis Pärn.







Ta tõdes, et protsess oli väga kiire – kultuurikorraldaja ettepanekust kuni filmimiseni oli vaid 41 tundi. Koosolekul kollektiivile mõtte esitlemine läks üsna sujuvalt. Suurem osa oli usinalt valmis kaasa lööma.



“Kuna kõhklemiseks väga aega polnud, siis jäi see miinimumi. Kolmapäeva varahommikul oli kultuurikeskus siginat-saginat täis, et filmimiseks valmistuda. Kuna filmimine oli vaja enne maja avamist ära teha, saime vaid kaks korda proovida. Protsess oli sellegipoolest ääretult lõbus ja innustav,“ rääkis Pärn.



