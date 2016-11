Uudised

Nahatöö õpilased tegid pop-up poe

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. detsember 2016. Britte Maidra (vasakult) õppis eile nahatöö eriala õpilaste Sirje Tüüri ja Olga Ranna käe all ehtsast nahast käepaela valmistamist. FOTO: Valmar VOolaid Saaremaa kaubamaja 1. korrusel tegutses eile ja üleeile pop-up pood Kenasti Nahkas!. Tegu oli Kuressaare ametikooli nahatöö eriala teise kursuse õpilaste müügipinnaga. Õpilased pakkusid huvilistele tasuta töötuba ja tutvustasid erinevaid nahku ning nahatööd.



Nahatöö eriala on Kuressaare ametikoolis õpetatud nüüdseks seitse aastat.

“Inimesed pöörduvad üha enam naturaalsete toiduainete, tekstiilide ja ka naturaalsete nahkesemete poole,” rääkis nahatöö õpilane Kai Koitla.



Esimesel päeval oli huvi töötoa vastu nii suur, et kohati tuli nahatöö proovimiseks isegi järjekorras oodata.



Nahatöö õpilased kinnitasid nagu ühest suust, et nahatöö ei ole raske, küll aga väga täpne ja aeganõudev ning selle tegemiseks peab olema palju kannatust.

Töötoa jaoks valiti lihtsamad asjad, millega igaüks hakkama sai – jõulukaunistused, sõrmused, käepaelad jms. Iga osaleja sai koju kaasa valmis asja.



Pop-up poes olid müügil ka õpilaste endi tehtud nahkesemed, kuid müügitööd pidasid nad teisejärguliseks. Enam sooviti inimestele nahka tutvustada. Kohapeal viidi läbi ka teadmiste kontroll ning äraarvajad said osaleda loosis, mille võtjaid ootavad nahast auhinnad. Nahatöö eriala on Kuressaare ametikoolis õpetatud nüüdseks seitse aastat.“Inimesed pöörduvad üha enam naturaalsete toiduainete, tekstiilide ja ka naturaalsete nahkesemete poole,” rääkis nahatöö õpilane Kai Koitla.Esimesel päeval oli huvi töötoa vastu nii suur, et kohati tuli nahatöö proovimiseks isegi järjekorras oodata.Nahatöö õpilased kinnitasid nagu ühest suust, et nahatöö ei ole raske, küll aga väga täpne ja aeganõudev ning selle tegemiseks peab olema palju kannatust.Töötoa jaoks valiti lihtsamad asjad, millega igaüks hakkama sai – jõulukaunistused, sõrmused, käepaelad jms. Iga osaleja sai koju kaasa valmis asja.Pop-up poes olid müügil ka õpilaste endi tehtud nahkesemed, kuid müügitööd pidasid nad teisejärguliseks. Enam sooviti inimestele nahka tutvustada. Kohapeal viidi läbi ka teadmiste kontroll ning äraarvajad said osaleda loosis, mille võtjaid ootavad nahast auhinnad.

Veel artikleid samast teemast »