Saarlane viis firma miljonitehinguni

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 01. detsember 2016. Oliver Väärtnõu. Üleeile allkirjastati ostuleping, mille alusel omandab Kanada börsiettevõte Carmanah aktsiaseltsi Cybernetica navigatsioonisüsteemide ärivaldkonna, sealhulgas EKTA kaubamärgi alla kuuluva tooteportfelli ning kliendilepingud.



Tehing, mille koguväärtus on 1,35 miljonit eurot, realiseerub käesoleval kuul vastavalt Toronto Stock Exchange’i tehinguregulatsioonidele, vahendas Postimees.

Cybernetica juhatuse esimehe Oliver Väärtnõu (pildil) sõnul on Carmanah ülemaailmse haardega ettevõte ning oma valdkonnas Põhjamaade turuliider.



”Meil on äärmiselt hea meel näha, et oma kasvupotentsiaali realiseerimiseks näevad nad võimalust just Eestis. See tehing on tunnustuseks kogu Eesti elektroonikatööstusele ning suur kummardus kohalikule elektroonikakompetentsile üldiselt,” ütles Väärtnõu.



Cybernetica AS on 1960. aastal loodud, küberneetika instituudist välja kasvanud küberturbe, kõrgtehnoloogilise riistvara ja tarkvaraarendusettevõte. Cybernetica on aktiivselt osalenud Eesti e-riigi lahenduste väljatöötamises, sealhulgas

