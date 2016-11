Uudised

Järgmine tuulik taastatakse Paaste külas

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Eile esilinastus Saaremaa Muuseumi lossitornis Margus Mulla dokumentaalfilm “Kivestu tuuliku lugu”. Film räägib Saaremaa tuulikute taastamisest Altia Eesti AS-i abiga.



Filmiõhtul andis Altia juhatuse esimees Kristel Mets teada, et järgmisel aastal läheb taastamisele Leisi vallas Paaste küla Tuuliku talu tuulik, mis asub Sepa talu maadel. Tuuliku omanik on Signe Meisalu.



Metsa sõnul valiti Leisi kant seetõttu, et taheti oma geograafilist haaret Saaremaal laiendada.



“Valikul sai määravaks see, tuulik paikneb Ranna maantee ääres, on väga hästi vaadeldav. Ta asub Leisist Orissaarde kulgeva turismimarsruudi ääres, maanteest 15 m kaugusel ning seda külastab taastamisjärgselt eeldatavalt suur osa Saaremaa turistidest.



