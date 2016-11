Uudised

Neli lehte täis värskeid ja hästiunustatud ideid

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 01. detsember 2016. Belgiast perega Saaremaale elama tulnud torupillimängija Leana Vapper-Dhoore ennast tutvustamas. FOTO: Valmar VOolaid Eile õhtul kogunes ligi poolsada positiivselt häälestatud saaremaalast restorani Mais, kus toimus ajurünnak teemal, kuidas tuua rohkem elu talvisesse Kuressaarde ja maakonda. Korraldaja Kati Mäekalda sõnul ei peaks need, kes ei osalenud, ent tunnevad soovi liituda, muretsema.



“Kuna meil ei olnud ettekujutust, kuidas asjad täpselt lähevad ja kui palju inimesi üldse kohale tuleb, siis hoidsime esialgu madalat profiili,” sõnas ta. “Oleme igale toredale ideele ja positiivsele mõttele avatud ning kõik, kes soovivad aktiivselt klubi tegemistes kaasa lüüa, on väga oodatud!”



Ainus asi lisaks avatud meelele ja positiivsele suhtumisele, millega uus liituja arvestama peab, on tingimus, et klubiliikme panus on tema vaba tahe ning tasu selle eest ei maksta.



Esimesel kohtumisel andis igaüks lühiülevaate oma taustast, kirjeldas oma tugevusi ning fookust, millega ühistegemisse panustada.



Saadi tuttavaks



Pärast tutvumist rõõmustas nii mõnigi, et näe, ma tean ju küll, et elad Saaremaal ja sedagi, millega tegeled, aga näost näkku pole kohtunud.



