Maakonna teehooldus käib kindla rütmi järgi

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 01. detsember 2016. Maanteeameti üks vanemaid, 15 aasta vanune sahk tuli just Orissaarest linna, sest sinna osteti täiesti uus masin. Selle ees seisavad (vasakult) Meelis Saat, Aivar Valdna ja Jüri Lember. FOTO: Valmar Voolaid Kui inimesed tihtilugu imestavad, miks talviste teeolude korral pole mõnel pool teed puhtaks lükatud või mõne tee peal on lumevall ees, on põhjused selles, et riigi teed on jagatud kolme kategooriasse – tähtsamad lükatakse enne ja väiksemad teed ning nende mahasõidud teises järjekorras.



AS-i Eesti Teed Kuressaare teemeister Jüri Lember selgitas, et riigi teed on jagatud kolme tasemesse, kus kolmandasse, kõige tähtsamasse käib maakonnas Kuivastu maantee, teine tase on tugimaanteed ja esimene kõrvalised teed, kus reageerimisaeg kõige pikem.



Sellest aastast hakkas Pärnus viie maakonna peale tööle ilmajaama keskus, kust saadakse ööpäevaringselt täpset infot. Maakonnas on kaks patrullautot, mis käivad olukorda jälgimas.



Kuna tavaliikleja üldiselt ei tea, millise tasemega vastav teelõik on, tekib tihtipeale ka arusaamatusi, miks pool teed on hooldatud ja teine osa mitte. “Näiteks Võhma maantee läheb teiselt tasemelt alates Hakjalast üle esimesele, mida hooldatakse hiljem,” selgitas Lember.



Samas kinnitas ta, et alati ei peeta meetri pealt tasemetest kinni. “Näiteks Torgu vallas enne Iide keskust lõpeb teine tase kaks kilomeetrit varem ära, aga lükkame ikkagi keskuseni välja, arvestades bussipeatuste ja inimeste tihedama liikumisega,” ütles ta.



Pidev valmisolek



Pidevalt on valves Kuressaare piirkonnas kuus ja Orissaares kolm sahka. Võimalik on tööle panna ka neid, mis ei ole ööpäevaringses valmisolekus. Kokku on AS Eesti Teed käsutuses umbes 30 masinat. Äärmuslikes olukordades palutakse appi eelnevate kokkulepete alusel ka kohalikke koostööpartnereid. Sellist olukorda aga pole teemeistri sõnul juba aastaid ette tulnud.



Lember rõhutas, et palju saadakse inimestelt teateid, et lume- või libedusetõrje on eri kohtades tegemata. Kuna maakonnas on neil hooldada ligi 1100 km riigiteid, ei jõua masinad iga tee peale kohe. “Kui lumi sajab jätkuvalt, tuleb osa teid mitu korda puhastada. See nihutab madalama taseme tee lükkamise hilisemaks ja sellest tuleb püüda aru saada,” seletas ta.



Seejuures on Lember oma käsutuses olevate meeste üle uhke, sest nad on valmis “lumme sukelduma” iga ilmaga ükskõik mis kell. “Näiteks nädala algul olid sahad väljas õhtust keskööni, mehed puhkasid kolm tundi ning seejärel jätkasid. Hommikul vahetati juhid välja, sest töö- ja puhkeseadusega tuleb ka arvestada.”



Maanteeameti Lääne regiooni juhtivinsener Meelis Saat ütles, et kõigil kolmel teede tasemel on omad seisunditasemed ning reageerimisajad, mille jooksul tuleb riigiteid hooldada sõltuvalt ilmastikuoludest. Kui aga on pidev lumesadu ja paari tunni jooksul sajab vähemalt kümme sentimeetrit lund, käivitub eraldi toimepidevuse plaan, et tagada riigiteede läbitavus – siis võetakse vajadusel käiku ka koostööpartnerite abi.



Heitlikud ilmaolud



On selge, et Saare maakonnas on kahjuks just kõige enam madalaima ehk esimese tasemega teid, mistõttu nende hooldamiseni jõutakse hiljem, aga neil on ka liiklus oluliselt väiksem. Kord aastas kogutakse teede liiklussageduse andmed ning korrigeeritakse eri lõikude teede seisunditasemeid – vajadusel siis kõrgemaks või madalamaks.



Riigiteede hooldamiseks hangib maanteeamet hankega teehooldaja vähemalt viieks aastaks. “See on üks põhjus, miks teeme pikaajalised lepingud, et hooldajal oleks kindlus võimalik investeerida oma tehnikasse,” selgitas ta.



Saare maakonna eripära on see, et lund on vähem kui tavaliselt mandril ja püsiv talv lühem, aga tihtipeale on ilmaolud null kraadi ümber, mis tekitab libeduseohu. Samuti on seni, kuni meri pole jäätunud, talvised ilmastikuolud ka väga heitlikud. Näiteks võib tuua kas või viimase kahe päeva ilma, kus ühel päeval oli –10 kraadi ja eile juba +4.



Maanteeameti Saare maakonna hooldeosakonna peaspetsialist Aivar Valdna, kes on küll maanteeametis tööl olnud vaid sellest esmaspäevast, oli varem 18 aastat Orissaare jaoskonna hooldemeister. Ta nentis, et ka rasked sahad võivad libedate teeoludega oma tööd tehes kinni jääda ja teiste hooldusautode abi vajada.



Lisaks pani ta inimestele südamele, et kui sahk teedel tegutseb, peab ta osaliselt olema üle kesktelje. Kui siis vastu tulev auto end ääre poole ei võta, peab ta keskosa tegemata jätma.



Seisunditasemed



Kriitiline lumepaksus: kohev lumi/lörts



Reageerimisaeg: libedusetõrjel/lumetõrjel



Kolmas tase: 4 cm / 2 cm ja 4 tundi /5 tundi



Teine tase: 8 cm / 4 cm ja 8 tundi / 12 tundi



