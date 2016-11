Uudised

Lembri Uudu pääseb peagi kinolinale

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 01. detsember 2016. Herta ja Kalev Pitk Nurme talust olid esimesed, kelle juures tänavu kevadel filmivõtetega alustati. FOTO: Valmar Voolaid Aprillis toimusid filmivõtted Pähkla küla inimestest pärast kolhoosiaja lagunemist, kus loo peategelaseks oli ammu teispoolsusesse läinud Lembri Uudu. Tänaseks on dokumentaalfilmi tegemine peaaegu lõpusirgel ja esilinastust saab näha juba jaanuaris.



Loos, kus kunagine küla hing Lembri Uudu sai võimaluse sõpradega hüvasti jätta, saab tema silmade läbi näha just kogukonna tänapäevast elu. Kokku oli tegevusse haaratud kuue talu kaheksa inimest.



Lembri Uudu, pärisnimega Uudo Lember, veetis 20 aastat oma elust Saaremaal Pähkla külas. Uudu töötas Pähkla kolhoosis traktoristina, mängis lõõtspilli, viskas viina ja hoidis kogu külaelu elavana.



Produtsent Edina Csüllög kinnitas, et veel enne, kui 31. jaanuaril toimub Tallinnas Artise kinos ametlik esilinastus, saavad saarlased võimaluse näha Pähkla lugu Saaremaal. Kus ja millal täpselt esilinastus toimub, selgub lähiajal. Alates veebruarist saab Lembri Uudut näha ETV-s.



Csüllögi sõnul tehakse praegu veel ingliskeelsete subtiitritega mõningaid toiminguid, aga põhitöö on valmis.



Lisaks on filmitegijad põnevil seetõttu, et on saatnud filmi mitmele mainekale festivalile ja ootavad nüüd otsuseid, kas film osutub valituks. “Enne, kui kindlat teadmist ei ole, millisele festivalile film valitakse, ei hakka me ka mainima, mis festivalidest on jutt,” ütles Csüllög.



Alasti Kino OÜ toodanguna valminud dokumentaalfilmi režissöör on saarlasest vandeadvokaat Eeva Mägi, operaator Heiko Sikka, helirežissöör Tanel Kadalip, montaažirežissöör Jette-Krõõt Keedus, toimetaja Liis Nimik, drooniga võtted filmis üles Meie Maa fotograaf Valmar Voolaid. Loos, kus kunagine küla hing Lembri Uudu sai võimaluse sõpradega hüvasti jätta, saab tema silmade läbi näha just kogukonna tänapäevast elu. Kokku oli tegevusse haaratud kuue talu kaheksa inimest.Lembri Uudu, pärisnimega Uudo Lember, veetis 20 aastat oma elust Saaremaal Pähkla külas. Uudu töötas Pähkla kolhoosis traktoristina, mängis lõõtspilli, viskas viina ja hoidis kogu külaelu elavana.Produtsent Edina Csüllög kinnitas, et veel enne, kui 31. jaanuaril toimub Tallinnas Artise kinos ametlik esilinastus, saavad saarlased võimaluse näha Pähkla lugu Saaremaal. Kus ja millal täpselt esilinastus toimub, selgub lähiajal. Alates veebruarist saab Lembri Uudut näha ETV-s.Csüllögi sõnul tehakse praegu veel ingliskeelsete subtiitritega mõningaid toiminguid, aga põhitöö on valmis.Lisaks on filmitegijad põnevil seetõttu, et on saatnud filmi mitmele mainekale festivalile ja ootavad nüüd otsuseid, kas film osutub valituks. “Enne, kui kindlat teadmist ei ole, millisele festivalile film valitakse, ei hakka me ka mainima, mis festivalidest on jutt,” ütles Csüllög.Alasti Kino OÜ toodanguna valminud dokumentaalfilmi režissöör on saarlasest vandeadvokaat Eeva Mägi, operaator Heiko Sikka, helirežissöör Tanel Kadalip, montaažirežissöör Jette-Krõõt Keedus, toimetaja Liis Nimik, drooniga võtted filmis üles Meie Maa fotograaf Valmar Voolaid.

Veel artikleid samast teemast »