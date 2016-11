Uudised

Uus gripilaine pole saarlasi veel murdnud

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: MM Neljapäev, 01. detsember 2016. Tänavu on gripivaktsiini Eestisse ostetud 48 000 doosi. Seda on poole rohkem kui eelmisel aastal, kuid juba praegu hakkab vaktsiin otsa saama. Terviseameti hinnangul sel aastal Euroopa turgudelt vaktsiini juurde saada ei õnnestu. Ravimiameti andmetel on praegu Eestis saadaval veel kõigest 500 doosi gripivaktsiini.



Kui Euroopast vaktsiini ka juurde saada õnnestub, siis on Eestisse vaktsiini juurde oodata alles jaanuaris ja ka siis võib tegemist olla väikese kogusega – ligikaudu tuhande doosiga.



Terviseameti avalike suhete juhi Iiris Saluri sõnul oli gripivaktsiini võimalik eile Saaremaal saada kolmest apteegist.



