EKRE loob Valjalga osakonna

Neljapäev, 01. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 01. detsember 2016. Maria Kaljuste. Homme hilisel pärastlõunal toimub Sakla seltsimajas EKRE Saaremaa aktiivi tänuüritus, kus avatakse erakonna Valjala osakond.



Üritusel osaleb EKRE juhtkond eesotsas erakonna esimehe Mart Helmega, kes tuleb Saaremaale koos abikaasa Helle-Moonikaga. Pidulikule õhtusöögile, kus valitakse loodava osakonna juhtkond ja kuraator, on kutsutud umbes 40 inimest.



“Soov luua osakond tuli Valjala ja Laimjala inimestelt,” ütles Meie Maale EKRE Saaremaa ringkonnajuht Maria Kaljuste. “Juhul, kui valitav juht ei ole juhatuse liige, hakkab ta osalema juhatuse töös.”



