UUS! Aeg täis: viimased volikogud hääletasid ühinemise poolt (3)

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 30. november 2016. Kuressaare linnapea Madis Kallas ja volikogu esimees Toomas Takkis tutvustamas ühinemislepingut, mis läheb täna raekojas 11 omavalitsuse esindaja poolt allkirjastamisele. FOTO: Valmar Voolaid Eile pandi Saaremaa 11 omavalitsuse ühinemisleping hääletusele viimases kolmes vallas – Torgu, Leisi ja Lääne-Saare volikogus, kus see ka toetust leidis. Ent sugugi mitte üksmeelselt.



Torgu vallavolikogus hääletasid ühinemislepingu poolt viis ja vastu kaks volikogu liiget. Istungil osalesid kõik volikogu liikmed. Poolt hääletasid Mihkel Undrest, Kaire Müür, Tõnis Saar, Luule Aadussoo ja Aive Põlluäär. Vastu olid Kaupo Vipp ning Tarmo Mägi. Samasuguste häältega võeti vastu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta.



End Torgu kuningriigi vardjaks nimetanud Kaupo Vipp põhjendas vastuhääletamist sellega, et tal ei ole usku tulevasse Saaremaa ühendvalda. “Oleme Sõrves natuke saarelisem koht kui Muhu. Kuna siin on nii vähe elanikke ja ühendvalla puhul läheb kontroll parteide kätte, sest valimisliidud enam ei domineeri, siis pärast seda ühtegi esindajat siit enam volikokku ei pääse,” oli Vipp veendunud. Tema meelest oleks parteipoliitiliselt totter suunata ressurssi sinna, kus on vähem valijaid.



Jabur episood ajaloos



Vipp meenutas 1970. aastaid, mil samasuguste ettekäänetega räägiti, kuidas sovhooside ja kolhooside ühendamine viib õnnele ning tekib rohkem ressursse, mida jagada. Ühendamise tulemusena vähenes elanikkond Torgus 30% võrra. Vipp prognoosis, et ühendvalla tekkides tõmmatakse kultuurivaldkond Sõrves koomale.



“Miks suunata sinna, kus asub veel mõni üksik inimene, kui saab suunata sinna, kus neid on palju?” küsis ta.



Vipp on kindel, et 20–30 aasta pärast vaadatakse haldusreformile tagasi kui jaburale episoodile ajaloos, nagu kunagi nõukogude ajal, kui suure tuhinaga oblasteid moodustati. “Ilmselt kõik killustub jälle ja väiksemad vallad tulevad tagasi. Praegune vahepealne etapp on lihtsalt mõttetu,” ütles Vipp.



Teenuste olulisust vallas nimetas ta anekdootlikuks, sest kohaliku omavalitsuse eesmärk põhiseaduse järgi on see, et elanik saaks kohaliku elu üle otsustada. “Teenus on vahend, mitte eesmärk,” rõhutas Vipp.



Ta nägi haldusreformi eesmärgina võimu tsentraliseerimist. “Kui kogu aeg on juttu, et meie hädad tulevad liigsest tsentraliseerimisest, siis pakutakse selle raviks järjekordset tsentraliseerimist,” sõnas Vipp. Ta pidas eilset Torgu vallavolikogus aset leidnud ühinemislepingu hääletamist kõige ajaloolisemaks otsuseks valla ajaloos.



Leisi vallavolikogu istungil hääletas eile kohal olnud 11 volikogu liikmest ühinemislepingu poolt seitse, vastu kaks ja kaks jäid erapooletuks. Kaks volikogu liiget puudusid istungilt.



Rong läinud ja mäng mängitud



“Inimesed said aru, et rong on läinud ja mäng mängitud. Arvati, et ehk peaks ära ootama riigikohtu otsuse haldusreformi seaduse üle, saamaks selgust, kas need vallad sundliidetakse, kes vabatahtlikult ei ühine või mitte,” rääkis Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandimaa, kes hääletas ühinemislepingu poolt. Nii palju, kui volinikud valitsusest infot said, mingisugust muudatust haldusreformis ei tule.



“Kurb, et nii läks ja valikud on sellised. Kuid elu läheb edasi. Uues olukorras hakkavad toimima need protseduurid, mis mujal maailmas sarnaste haldusreformidega, kui saarel on tehtud üks vald,” tõdes Kandimaa.



Lisaks otsustas Leisi volikogu keelduda Pöide vallavolikogu ettepanekust algatada Laimjala, Orissaare ja Leisi vallaga nelja valla ühinemine. Otsuse poolt hääletas seitse volikogu liiget, neli jäid erapooletuks.



Oktoobri lõpus keeldusid ühinemisettepanekust ka Laimjala ja Orissaare volikogu. Leisi volikogu leidis, et antud olukorras oleks Leisi vallal ebamõistlik võtta vastu Pöide vallavolikogu ettepanek uue omavalitsusüksuse moodustamiseks.



“Ida-Saaremaa puhul oleks võim ikkagi lähemale jäänud ja oleks saanud piirkonda arendada. See ei oleks Saaremaale mitte pahasti mõjunud. Pärast ühinemisele järgnevaid teisi kohalikke valimisi on emotsioonid raugenud ja keskus hakkab tugevnema,” arvas Kandimaa.



Viimasena hääletas Lääne-Saare



Ühtseks Saaremaa vallaks ühinemise nimel läbirääkimisi alustanud 11 omavalitsusest viimasena oli ühinemisleping päevakorras eile Lääne-Saare vallavolikogu istungil. 19 volikogu liikmest hääletas ühinemislepingu poolt 16 ja vastu kolm volikogu liiget.



