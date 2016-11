Uudised

UUS! LEHMASAAGA JÄTKUB: Triinu saatus endiselt lahtine

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 30. november 2016. Lehm Triinu. MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu otsib Valjalas väärkoheldud 12-aastasele lehm Triinule jätkuvalt kodu. Kui vahepeal oli lootust lehm Pärnusse saata, siis tegelikult pole Triinu saatus siiani selge.



Sotsiaalmeedias andis turvakodu teada, et Pärnumaa pere siiski loobus Triinut endale võtmast ja veterinaaramet näeb lahendusena tapamaja.



“Käisime veterinaariga Triinul külas. Et paremini hinnata tema jalgade olukorda, palusime perepojal viss paela otsas õue tuua. Edasi läks lugu kui märulifilmis. Täisjõus meesterahvas laperdas lehma taga kui lepaleht, Triinu ise nautis vabadust ja pani põllu peal mõnuga traavi. Ei ta longanud ega lonkinud, kiirus oli ikka korralik,“ kirjeldas turvakodu viimast kohtumist Triinuga.



Veterinaari hinnangul olid Triinu “sussid“ küll veidike lääpas, aga midagi katastroofilist ei tuvastatud. Samuti oli lehma kehahoiak ja rüht õige ja miski ei näidanud, et loomal jalgadega probleem oleks.



„Meie oleme jätkuvalt seda meelt, et palju kirgi üles kütnud Triinu väärib pensionipõlve, mitte tapamaja. Kes halastaks vanale, 12-aastasele veisele ja pakuks talle kohta oma karjas ja vaba nurgakest laudas?



Kas leiduks selline inimene Saaremaal või siin läheduses? Väga pikka maad ei tahaks vana looma transportimisega kiusata,” küsib turvakodu sotsiaalmeedias ringlevas üleskutses.

Praeguseks on loosse sekkunud ka Eestimaa loomakaitse liit ja loodetakse, et asi saab kõiki osapooli rahuldava lahenduse.



