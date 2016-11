Uudised

Kaks avariid samal päeval ja ristmikul

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 30. november 2016. FOTO: Valmar Voolaid Probleemsel Ida-Raudtee tänava ristmikul leidis eile aset kaks liiklusõnnetust. Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul anti politseile teada ühest liiklusõnnetusest infona kell 14.08 ning seetõttu patrull sündmuskohal ei käinud.



Politseile teadaolevalt toimus kahe sõiduki kokkupõrge, milles inimesed viga ei saanud. Kahjustada sai tänava ääres oleva kinnistu aed, kuhu paiskus üks kokkupõrkes osalenud sõidukitest.



Väidetavalt ei märganud mööda Ida tänavat ristmikule lähenenud sõiduki juht “Anna teed” märki, kuna märk oli lumine, ja sõitis ette mööda Raudtee tänavat liikunud sõidueesõigusega juhile. Politseile teadaolevalt oli see eile juba teine liiklusõnnetus samal ristmikul.



Ida tänav on Siku sõnul olnud sõidukijuhtide jaoks probleemne ka varem, kuna teeandmiskohustusega ristmikud vahelduvad sõidueesõigusega ristmikega.



“Seoses Raudtee tänava pikenduse sisseviimisega muudeti viimasena liikluskorraldust Raudtee ja Ida tänava ristmikul. Siiski liiklevad paljud sõidukijuhid vanast harjumusest endise liikluskorralduse järgi,” nentis Sikk.



