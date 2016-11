Uudised

UUS! Kohaliku “Repinski” kitsed teevad Tõnijal kino (1)

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 29. november 2016. “Kottidega poiss” ehk sokk Juulius on tõeline vembumees. Nii kui aedikust välja pääseb, on valged kitsed Miili ja Maali tema tähelepanu all. Keskel tragi perenaine Edna, kes püüab loomi ohjes hoida. Foto: Valmar Voolaid “Ma ei ütleks, et see kitsepiim nii äge on. Ma sain seda juba lapsepõlves, aga näe, siiamaani olen poissmees,“ viskab Valjala vallas Tõnija külas elav Vahur Konks nalja, viidates esmaspäeval TV3 uudistes maaeluminister Martin Repinski öeldud väitele, et kitsepiim tõstab potentsi ning energiajookide asemel tuleb tarbida hoopis kitsepiima.



Vahur ja tema elukaaslane Edna Nook hoolitsevad oma kodutalu laudas üheksa looma eest. Nende seas on mitu sokku, kitsed ja kitsetalled. “No vaata, kui nunnud nad mul siin on,“ kutsub perenaine Edna ning osutab valgetele kitsedele, kes seisavad üksteise kõrval nagu tinasõdurid reas ja vaatavad ainiti perenaisele otsa.



Edna räägib, et kitsedega on nad toimetanud paar-kolm aastat. “Nad on mul nii hea isuga, suud on kogu aeg lahti, et anna, vanaeit, anna leiba,“ räägib Edna mahlakalt, viidates, et leib on loomadele õhtune magustoit.



Sokupoiss Juulius on musta värvi, uhke ja suure kasvuga loom, kes meie külaskäigu ajal vaatab lustakalt üle aediku. “Tema on alati see, kes vaatab kohe aia peal, kui keegi lauta tuleb,“ ütleb Edna. Süüa annab Edna loomadele kaks korda, hommikul ja õhtul. “Ma ennist istusin siin ja võiksin neid tundide viisi vaadata, nad teevad ikka seukest kino,“ seletab perenaine hellalt.



Edna on naine, kes ei kujutaks oma elu ilma loomade eest hoolitsemata ettegi. “See on vähemalt põhjus end hommikul teki alt välja ajada,“ lausub ta, lisades, et muidu on vaat nii, et jäägi sinna teki alla. “Aga nüüd on kohustus. Nii kaua kui jalg tatsub, nii kaua ma end siia aan.“



Kitsepidamine on lõbus



Edna on varem pidanud viit lehma, vasikaid, sigu. “Aga see seapidamine ajas nii vihaseks, ei või siis oma laudast liha võtta,“ tähendab ta. “Vaata, mis see “must mees“ seal teeb!“ hüüatab Edna äkitselt.



“Kottidega poiss“ ehk sokk tiirutab hooga mööda lauta ringi ja vaatab, millise “naise“ saaks ära sebida. “Poisid, pildi peale!“ käratab Edna. “Ma keedan sind kohe süldiks, kui sa sõna ei kuula,“ ähvardab perenaine, ise naeru lagistades.



Perel on loomade eest hoolitsemisel tööjaotus. Vahur paneb heinad ette, samuti vee, Edna lüpsab ja paneb muud sööki pottidesse. “Eks me vahest lähe riidu ka, aga lepime ka jälle,“ muheleb Edna.



Tegelikult on kitsepidamine Enda ja Vahuri sõnutsi lõbus.



“Näiteks kui nad tee peal kõrvuti käivad, pead üksteise vastu surutud, siis liiguvad nad just sinnapoole, kelle kael on tugevam. Ja kui nad siis kodu poole tulevad, nii kui traavlid, sõrakahin käib mööda asfalti. Ja kui lauta saavad, siis igaüks kärts! oma poti kallale,“ räägib Edna, kõkutades, et Juulius vaatab lauda uksest viimasena sisse, et kas “naised“ on juba laudas ja kas tuleb oma kohale minna.





Kitsepiimast on perenaine teinud piimasuppi, pannud piima kohvi peale ja notti ehk kastet ka. Aga ega seda tihtipeale järele jäämas olegi, sest oma osa tahavad saada nii kitsetalled kui ka kassid, koerad.



Edna teab, et kitsepiim on tervislik. “Lubasin vutid ka tuua, siis söön täitsa tervislikult. Näe, vanaeit on ettearvamatu. Vana (ehk elukaaslane Vahur – toim) ütleb, et need on nii pisikesed munad, aga vaat, kui väärtuslikud!“ toonitab Edna veel kord tähtsalt ning lubab meile teada anda, kui vutid laudas kohal on. Vahur ja tema elukaaslane Edna Nook hoolitsevad oma kodutalu laudas üheksa looma eest. Nende seas on mitu sokku, kitsed ja kitsetalled. “No vaata, kui nunnud nad mul siin on,“ kutsub perenaine Edna ning osutab valgetele kitsedele, kes seisavad üksteise kõrval nagu tinasõdurid reas ja vaatavad ainiti perenaisele otsa.Edna räägib, et kitsedega on nad toimetanud paar-kolm aastat. “Nad on mul nii hea isuga, suud on kogu aeg lahti, et anna, vanaeit, anna leiba,“ räägib Edna mahlakalt, viidates, et leib on loomadele õhtune magustoit.Sokupoiss Juulius on musta värvi, uhke ja suure kasvuga loom, kes meie külaskäigu ajal vaatab lustakalt üle aediku. “Tema on alati see, kes vaatab kohe aia peal, kui keegi lauta tuleb,“ ütleb Edna. Süüa annab Edna loomadele kaks korda, hommikul ja õhtul. “Ma ennist istusin siin ja võiksin neid tundide viisi vaadata, nad teevad ikka seukest kino,“ seletab perenaine hellalt.Edna on naine, kes ei kujutaks oma elu ilma loomade eest hoolitsemata ettegi. “See on vähemalt põhjus end hommikul teki alt välja ajada,“ lausub ta, lisades, et muidu on vaat nii, et jäägi sinna teki alla. “Aga nüüd on kohustus. Nii kaua kui jalg tatsub, nii kaua ma end siia aan.“Edna on varem pidanud viit lehma, vasikaid, sigu. “Aga see seapidamine ajas nii vihaseks, ei või siis oma laudast liha võtta,“ tähendab ta. “Vaata, mis see “must mees“ seal teeb!“ hüüatab Edna äkitselt.“Kottidega poiss“ ehk sokk tiirutab hooga mööda lauta ringi ja vaatab, millise “naise“ saaks ära sebida. “Poisid, pildi peale!“ käratab Edna. “Ma keedan sind kohe süldiks, kui sa sõna ei kuula,“ ähvardab perenaine, ise naeru lagistades.Perel on loomade eest hoolitsemisel tööjaotus. Vahur paneb heinad ette, samuti vee, Edna lüpsab ja paneb muud sööki pottidesse. “Eks me vahest lähe riidu ka, aga lepime ka jälle,“ muheleb Edna.Tegelikult on kitsepidamine Enda ja Vahuri sõnutsi lõbus.“Näiteks kui nad tee peal kõrvuti käivad, pead üksteise vastu surutud, siis liiguvad nad just sinnapoole, kelle kael on tugevam. Ja kui nad siis kodu poole tulevad, nii kui traavlid, sõrakahin käib mööda asfalti. Ja kui lauta saavad, siis igaüks kärts! oma poti kallale,“ räägib Edna, kõkutades, et Juulius vaatab lauda uksest viimasena sisse, et kas “naised“ on juba laudas ja kas tuleb oma kohale minna.Kitsepiimast on perenaine teinud piimasuppi, pannud piima kohvi peale ja notti ehk kastet ka. Aga ega seda tihtipeale järele jäämas olegi, sest oma osa tahavad saada nii kitsetalled kui ka kassid, koerad.Edna teab, et kitsepiim on tervislik. “Lubasin vutid ka tuua, siis söön täitsa tervislikult. Näe, vanaeit on ettearvamatu. Vana (ehk elukaaslane Vahur – toim) ütleb, et need on nii pisikesed munad, aga vaat, kui väärtuslikud!“ toonitab Edna veel kord tähtsalt ning lubab meile teada anda, kui vutid laudas kohal on.

Veel artikleid samast teemast »