UUS! Linnavalitsuse liikmeks saab sots Tiit Kaasik

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 29. november 2016. Koalitsioon kiitis eilsel koosolekul heaks Pihtla vallavolikogu esimehe Tiit Kaasiku (pildil) kandidatuuri linnavalitsuse liikme palgalisele ametikohale.



Kui linnavolikogu oma 15. detsembri istungil häälteenamusega Kaasiku ametisse kinnitab, saab temast alates 20. detsembrist linnavalitsuses otse linnapea Madis Kallase alluvusse kuuluv projektijuht 1200 euro suuruse kuupalgaga. See töötasu on 300 euro võrra vähem, kui samal kohal kuni 15. detsembrini töötaval Simmo Kikkasel.



Kaasiku põhilisteks tööülesanneteks linnavalitsuses on linna haldusega seotud küsimused, nagu näiteks kolemajade probleem. Samuti nende kinnistutega tegelemine, mis on riigi omad, aga mida oleks vaja taotleda linna omandisse. Lisaks hakkab Kaasiku valdkonda kuuluma turu temaatika.



Tiit Kaasiku nimi jäi sõelale ka esmaspäeva õhtul toimunud Kuressaare linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosolekul.



“Arutasime esmaspäeval muid variante ka, kuid paraku on periood nii lühike ja see piiras valikut. Õnneks nõustus Kaasik üheksaks kuuks linnavalitsusse tööle tulema,” rääkis Kuressaare linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jaanis Prii. Lisaks Tiit Kaasikule pakuti linnavalitsuse liikme kohale ka Leet Rauno Lemberit.



Piisav kogemus



“Kaasikul on suur omavalitsusjuhtimise kogemus. Ta on töötanud nii abivallavanema kui vallavanemana ja kohtu haldusjuhina. Profiil sobis,” põhjendas Prii. Kaasik on juhtinud ka OÜ Kuressaare Bussijaama ning töötanud Eesti Posti piirkondliku juhina.



Tiit Kaasiku sõnul nõustus ta linnavalitsuse liikme kohale kandideerima, sest nägi selles head võimalust.



“Omavalitsuses töötamise kogemus mul on olemas. Kui tuleb ka suur ühendvald, siis kulub see ka seal ära,” ütles Kaasik. Pärast 15. detsembril toimuvat linnavolikogu istungit, kus Kaasik ametisse kinnitatakse, lahkub ta oma praeguselt töökohalt, milleks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Hiiumaa ja Saaremaa koordinaator.



