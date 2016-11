Uudised

Saaremaa söögikohti hinnatakse kõrgelt

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 30. november 2016. Eesti Maitsete Restoranijuht juhatab juba kümnendat aastat teed Eesti kõige parematesse söögikohtadesse. Oma esimest suurt juubelit tähistavad nad kodulehe põhjaliku uuenduskuuriga ning nende ajaloo kõige suurema soovitatavate söögikohtade arvuga.



White Guide Nordic 2017 avaldas Baltimaade restoranide TOP 60, kus pooled restoranidest on pärit Eestist. Nende kolmekümne restoraniga algab ka Eesti Maitsete Restoranijuht, milles on 86 punktiga esindatud Alexandri restoran.



Täiendavalt soovitab Eesti Maitsete Restoranijuht 2016 veel 72 söögikohta üle Eesti, mis on hinnatud sedasama White Guide’i metoodikat kasutades.



61 punktiga on tabelis esindatud restoran Mais, sellele järgnevad 60 punktiga Retro ja Mosaiik, 56 punktiga Kukuu, 52 punktiga GOSPA ja 49 punktiga Saaremaa Veski.

