Esilinastub Margus Mulla tuulikufilm

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 30. november 2016. Täna kell 15 toimub Saaremaa Muuseumi lossitornis dokumentaalfilmi “Kivestu tuuliku lugu” esilinastus. Saaremaa tuulikute uuestisünnist, tuulikumeistri ametioskuste säilitamisest ning kogukonnatunde tugevdamisest rääkiva filmi autor on Margus Muld. Tuulikute ennistamise loo rääkimisel on aluseks võetud 2015. aastal Kõruse külas valminud Kivestu talu tuulik.



Margus enne filmi esilinastust oma lapsukesest väga palju rääkida ei taha, aga mainib, et, nagu filmide puhul ikka, jäi palju materjali üle.



“See film ei ole ainult tuulikust, vaid see on tuulikust, kolmest mehest ja ühest naisest, kes on selle asja sees,” võtab Margus kokku filmi idee.



Lõplikku versiooni pole peale Marguse veel keegi näinud, nii et tõotab tulla põnev filmielamus.



Filmivõtted toimusid eelmise aasta kevadest sügiseni, aga lõplik idee laagerdus Marguse peas päris pikalt ja kogenud filmimehele iseloomulikult on linateoses ka natuke kiiksuga huumorit.



“Film on tuuliku taastamisega seotud inimeste mõtetest ja tunnetest selle tänuväärse ettevõtmise käigus. Minu eesmärk ei olnud teha väga spetsiifilist filmi, mis oleks mõeldud ainult tuulikuspetsialistidele. Ma arvan, et seda filmi on lihtne vaadata ka nendel, kes asjast midagi ei tea, aga pärast on neil hoopis huvitavam vaadata mõnd tuulikut kuskil seismas,” lisas Margus.



See ei ole õppefilm



Filmi tellis Tuulikute Meistrikoda. Altia Eesti AS ja Tuulikute Meistrikoda on mitu aastat teinud koostööd Saaremaa sümboliteks peetavate tuulikute taastamisel ning eksponeerimisel pärandkultuuri turismiobjektidena. Koostöö tulemusena on täielikult restaureeritud neli Saaremaa tuulikut – 2013. aastal Ennu küla Jaagu tuulik, 2014. aastal Kuusnõmme küla Ilaste tuulik, 2015. aastal Kõruse küla Kivestu talu tuulik ning 2016. aastal Liiva-Putla külas Grepi tuulik. Lisaks toetas Altia Leedri küla tuuliku taastamist.



Filmi pikkus on 25 minutit.



AS Altia Eesti juhatuse esimehe Kristel Metsa sõnul on tema hinnang filmile väga positiivne.



“Saaremaal olemise tunne tekib kohe esimeste kaadritega. Kivestu tuuliku taassünni lugu on kajastatud suurepäraselt, film annab hea ülevaate, kuidas taastamine käib ja milliste peensusteni tuulikumeistrid laskuvad. Oivaline!” kiitis Mets.



Eelmisel aastal otsustas Altia pikendada tuulikute projekti veel kolme aasta võrra – 2017 ja 2018 taastatakse vähemalt kaks pukktuulikut.



