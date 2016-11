Uudised

UUS! Driftijad teevad murelikuks (9)

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 29. november 2016. Murelikud lapsevanemad Piret Puusepp (vasakul) ja Triin Sarapuu ohtliku, kehva nähtavusega ülekäigu juures, kuhu üks liiklushuligaan oleks driftides äärepealt sisse sõitnud. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare lossipargi äärsed elanikud pelgavad, et ühel õnnetul päeval võivad uljad driftijad lõpetada kummivilina saatel mõnes aias või koguni eluruumides.



Kui viimasel ajal on mitmel pool Kuressaares märgatud grupiviisiliselt ringi liikuvaid trikitavaid autojuhte, siis ööl vastu esmaspäeva olevat linnas huligaanitsenud lausa 14 masinat.



Pargimaja külaliskorterite perenaine Piret Puusepp kinnitas, et probleem pole mitte selles, et nende akna alt läheb läbi autotee, vaid selles, et ohtliku trikitamise ja piruettide tegemisega võib keegi lõpetada väga õnnetult, nagu hiljuti meediast läbi käinud Viljandi juhtum, kus auto põrutas suure lennuga elumajja sisse.



Põhiline marsruut olevat neil Smuuli ring, läbi linna ja siis Pargi tänavalt sanatooriumide poole. Seda olevat nad kõnealusel ööl kambaga “harjutanud” koguni neli korda.



“Üleeile (ööl vastu esmaspäeva – toim) pani üks Pargi-Lossi-Allee ristmikul olevasse pargiäärsesse suurde posti peaaegu sisse. Tolli ja Pargi ristil tehti aga lausa piruette,” rääkis naine.



Puusepa sõnul on kolmekümne alas driftitud põhiliselt just pärast öörahu. Seda on ta rohkem märkama hakanud peres kasvava väikese lapse tõttu.



“Lisaks mul mees ka tavaliselt õhtul õpib ja siis ei saa ta üldse rahu,” lisas ta. “See on ainult aja küsimus, millal nad ennast siin surnuks sõidavad või vigastada saavad.”



Nii Piret Puusepp kui Meie Maaga rääkinud Triin Sarapuu olid ühel nõul, et noortel mehepoegadel on teadagi vajadus autoroolis adrenaliini kõrgele ajada, aga vanalinna piirkond ei ole selleks õige koht.



Linn pole õige koht



Lapsevanemad on murelikud, et lossipargis käib palju mudilasi mängimas ning selleks ületatakse just Pargi tänav, sest teisele poole jäävad nii elumajad kui lasteaiad.



Kuressaare politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonna vanem Meelis Juhandi tõdes, et kuigi erinevatest driftijatega seotud olukordadest on politseile teada antud, pani ta kõigile südamele, et pealtnägijad annaksid alati edasi nii aja, koha kui autode numbrid, mis parajasti oma huligaanitempe teevad.



Praeguseks on driftijate nimed politseile teada ja nendega proovitakse vestelda, sest ega karistada olegi alati nii lihtne.



Juhandi sõnul on kinni hakata põhiliselt kolmest asjaolust. “Tahtlikult ei tohi oma autole ülejuhitavust tekitada. Lisaks on karistatav ka see, kui asfaldil pannakse rattad sedasi all ringi käima, et tossu tuleb. Veel saab neid korrale kutsuda, kui on liiklusohu tahtlik põhjustamine.”



