Leigeril heisati Eesti lipp

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 30. november 2016. Eesti lipp Leigeri mastis. FOTO: TS Laevad OÜ Türgi laevatehasest Sefine teel Eestisse oleval parvlaeval Leiger heisati esmaspäeval Eesti lipp, sest alus kanti samal päeval Eesti laevaregistrisse.



Möödunud nädala neljapäeval pidanuks Leiger jõudma Lissaboni, kuid pöördus lõuna paiku tugeva tuule tõttu tagasi tuulevarju ja võttis kursi Hispaania lõunarannikul asuva Portimao sadama suunas.



Sellest nädalast seisab Leiger Hispaania läänerannikul Vigo sadamas. Teekond Portimaost Vigosse kujunes 372,9 meremiili pikkuseks ning selle vahemaa läbimiseks kulus parvlaeval ligikaudu 30 tundi.



“Ilm oli ilusast päikeseloojangust kuni rahe, äikesetormide ja “pussnugadeni“. Isegi vesipüks käis Leigerit lähemalt kaemas. Üldiselt osutus horisont terve tee üsna sakiliseks, aga hoidsime igal võimalusel kurssi madalamas rannikuvees ja lõppkokkuvõttes kõik sujus,” kirjeldas Leigeri kapten Hanno Naaber.



Prognoosi järgi saab Leiger alustada Vigo sadamast liikumist Eesti suunas homme, 1. detsembril. “Jälgime ilma ja prognoose järjepidevalt ning iga väiksemagi võimaluse tekkides üritame sammukese kodule lähemale liikuda,” ütles Naaber.



Leigeri meeskonna suurim mure on ilmastikuolud praegusel aastaajal. Korraliku tormi võib alus kätte saada ka Läänemerel. “Tuleb lihtsalt olla õigel ajal õiges kohas ja leida neid tillukesi aknaid ilmastikuolude näol, mil saame sõita,” hindas kapten.



Laeva meeskond töötab vahetustega. Puhkeaeg on küll igaühele ette nähtud lähtuvalt töö- ja puhkeaja seadusest ning vastavalt töögraafikule. “Iseasi, kui kerge on uinuda, sest kreeninurgad on 25 kraadi pardast pardasse perioodiga neli sekundit ja seda mõnikord 48 tundi järjest,” tõdes Naaber.



Kapten kiitis laeva kokka, sest 24 päeva jooksul, mil meeskond on pardal olnud, ei ole menüü kordunud. Aeg-ajalt tuleb sadamates juurde võtta midagi värsket, puu- ja juurvilju, kuna need ei säili kaua.



Leigeri 13-liikmelisse meeskonda kuuluvad kapten, vanemtüürimees, kaks tüürimeest, peamehaanik, kolm mehaanikut, pootsman, kaks vanemmadrust, madrus ja kokk. Üks mehaanikutest on venelane ning kokk nn halli passi omanik. Ülejäänud meeskonnaliikmed on Eesti kodakondsusega.





Parvlaeva Leiger andmed Eesti laevastikuregistris



Laeva liik: merelaev

Laeva tüüp: reisiparvlaev

Kodusadam: Heltermaa

Ehitusaasta: 2016

Ehitaja: Sefine Shipyard

Ehituskoht: Yalova, Türgi

Üldpikkus: 114 m

Laius: 19,2 m

Parda kõrgus: 6 m

Süvis: 4 m

Kogumahutavus: 5217 t

Puhasmahutavus: 1566 t

Kandejõud: 852 t

