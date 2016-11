Uudised

“Kodutunne” alustas Aste kortermaja remondiga

Kolmapäev, 30. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 30. november 2016. “Kodutunne” alustas eile Saare 4 maja trepikojas mõõtmis- ja lammutustöödega. FOTO: Valmar Voolaid Kanal 2 telesaate “Kodutunne” remondibrigaad jõudis eile Astesse, kus alustas mullu suvel süütamise tagajärjel tules hävinud kortermaja trepikoja taastamistöödega.



Eile lõunaks saabusid mandrilt neli remondimeest, saate operaator ja “Kodutunde” tegevprodutsent Aivar Sipelgas. Pärale jõudis ka Saare 4 kortermaja trepikoja jaoks vajalik soojustus, kips ning värvid.



Esimesel korrusel asuva Koidu Kesküla korterit kasutatakse ajutise laopaigana, kuhu koondati kogu vajalik inventar ja materjal, mis külma ei kannata. Täna tulevad Astesse sisekujundaja, maaler ja saate helimees. “Kodutunde” saatejuht Signe Lahtein jõuab kohale homme.



Kuigi ilmateenistus pani prognoosiga Saaremaa kohta taas mööda ja plusskraadide asemel näitas termomeeter õues hoopis miinuskraade, külm “Kodutunde” tegutsemist ei sega, sest betoonitöid neil teha pole tarvis. Igaks juhuks, kui peaks vaja minema, on neil olemas ka kiirbetoon, mis õhtul valades hommikuks tahkub.



Uus trepp viimistlemisjärgus



Algselt pidi “Kodutunne” Astesse põlenud kortermaja trepikoda taastama minema 25. oktoobril, kuid see tuli edasi lükata, sest saarlasest trepimeister Riivo Mesila vigastas muu töö käigus sõrme.



Praeguseks on sõrm paranenud ja mees saanud trepi kallal töötamist jätkata. “Täna-homme läheb lakkimise peale ära, homme (täna – toim) õhtuks peaks trepp koos olema,” arvas Mesila eile.



“Kodutunde” remondibrigaadil tuleb teha uued trepimademed, paigaldada uus trepp, soojustada trepikoda ja viimistleda. Eile tehti algust vanade puidust trepimademete lõhkumisega.



“Peame vaatama, kas talad kannatavad või on need ka tulekahjus nii palju kahjustada saanud, et vajavad väljavahetamist,” ütles “Kodutunde” tegevprodutsent Aivar Sipelgas. Lisaks ootab remondibrigaadi ees 130 ruutmeetrit trepikoja seinapinda.



Enne jõule eetrisse



Kogu töö koos materjali ja transpordiga läheb maksma 36 000 euro ringis. Raha saadi annetustest ning oma panuse eraldas ka Lääne-Saare vald. Osa materjalist hangiti abi korras.



Kui tavaliselt on “Kodutunne” abiks käinud kahel-kolmel päeval, siis Astes läheb suure töömahu tõttu kindlasti kauem. “Laupäevaks tahaks ikka siit ära saada,” prognoosis Sipelgas. Seda muidugi juhul, kui töö käigus ootamatusi ei ilmne.



“Kodutunne” Aste kortermaja trepikoja töödest läheb Kanal 2 eetrisse tõenäoliselt jõulupühadele eelneval viimasel esmaspäeval ehk 19. detsembril. Ühtlasi on tegemist selle hooaja viimase saatega. Nii suurt ettevõtmist nagu kortermaja trepikoja remont ei ole “Kodutunne” ette võtnud, küll aga on käidud abiks neljatoalist korterit korda tegemas.



Saare 4 kortermaja süütas mullu 3. juuli öösel Gevin Kütt, pannes krõpsupakile välgumihklist tule otsa ja visates paki puidust trepi alla. Nii sattus ohtu majas viibinud 19 inimese elu. Kuna trepi all olid lapsevankrid ja pappkastid, levis tuli kiiresti edasi.



Teisel korrusel elanud 63-aastane naine ja 56-aastane mees hukkusid vingumürgituse läbi.



Kaks meest, üks 71-aastane ja teine 63-aastane, said vingu tõttu tervisekahjustuse. Gevin Kütt kannab praegu kuritegude eest rohkem kui 12 aasta pikkust vangistust. Eile lõunaks saabusid mandrilt neli remondimeest, saate operaator ja “Kodutunde” tegevprodutsent Aivar Sipelgas. Pärale jõudis ka Saare 4 kortermaja trepikoja jaoks vajalik soojustus, kips ning värvid.Esimesel korrusel asuva Koidu Kesküla korterit kasutatakse ajutise laopaigana, kuhu koondati kogu vajalik inventar ja materjal, mis külma ei kannata. Täna tulevad Astesse sisekujundaja, maaler ja saate helimees. “Kodutunde” saatejuht Signe Lahtein jõuab kohale homme.Kuigi ilmateenistus pani prognoosiga Saaremaa kohta taas mööda ja plusskraadide asemel näitas termomeeter õues hoopis miinuskraade, külm “Kodutunde” tegutsemist ei sega, sest betoonitöid neil teha pole tarvis. Igaks juhuks, kui peaks vaja minema, on neil olemas ka kiirbetoon, mis õhtul valades hommikuks tahkub.Algselt pidi “Kodutunne” Astesse põlenud kortermaja trepikoda taastama minema 25. oktoobril, kuid see tuli edasi lükata, sest saarlasest trepimeister Riivo Mesila vigastas muu töö käigus sõrme.Praeguseks on sõrm paranenud ja mees saanud trepi kallal töötamist jätkata. “Täna-homme läheb lakkimise peale ära, homme (täna – toim) õhtuks peaks trepp koos olema,” arvas Mesila eile.“Kodutunde” remondibrigaadil tuleb teha uued trepimademed, paigaldada uus trepp, soojustada trepikoda ja viimistleda. Eile tehti algust vanade puidust trepimademete lõhkumisega.“Peame vaatama, kas talad kannatavad või on need ka tulekahjus nii palju kahjustada saanud, et vajavad väljavahetamist,” ütles “Kodutunde” tegevprodutsent Aivar Sipelgas. Lisaks ootab remondibrigaadi ees 130 ruutmeetrit trepikoja seinapinda.Kogu töö koos materjali ja transpordiga läheb maksma 36 000 euro ringis. Raha saadi annetustest ning oma panuse eraldas ka Lääne-Saare vald. Osa materjalist hangiti abi korras.Kui tavaliselt on “Kodutunne” abiks käinud kahel-kolmel päeval, siis Astes läheb suure töömahu tõttu kindlasti kauem. “Laupäevaks tahaks ikka siit ära saada,” prognoosis Sipelgas. Seda muidugi juhul, kui töö käigus ootamatusi ei ilmne.“Kodutunne” Aste kortermaja trepikoja töödest läheb Kanal 2 eetrisse tõenäoliselt jõulupühadele eelneval viimasel esmaspäeval ehk 19. detsembril. Ühtlasi on tegemist selle hooaja viimase saatega. Nii suurt ettevõtmist nagu kortermaja trepikoja remont ei ole “Kodutunne” ette võtnud, küll aga on käidud abiks neljatoalist korterit korda tegemas.Saare 4 kortermaja süütas mullu 3. juuli öösel Gevin Kütt, pannes krõpsupakile välgumihklist tule otsa ja visates paki puidust trepi alla. Nii sattus ohtu majas viibinud 19 inimese elu. Kuna trepi all olid lapsevankrid ja pappkastid, levis tuli kiiresti edasi.Teisel korrusel elanud 63-aastane naine ja 56-aastane mees hukkusid vingumürgituse läbi.Kaks meest, üks 71-aastane ja teine 63-aastane, said vingu tõttu tervisekahjustuse. Gevin Kütt kannab praegu kuritegude eest rohkem kui 12 aasta pikkust vangistust.

Veel artikleid samast teemast »