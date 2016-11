Uudised

Salme hääletas ühinemise poolt

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 30. november 2016. Eile toimus Salme vallavolikogus ühinemislepingu hääletamine. Kohal oli 9-st volikogu liikmest 8.



“Kuus oli ühinemislepingu poolt, Jaanus Reede oli vastu ja Eve Tilts erapooletu,” ütles volikogu esimees Andrus Raun. Tema arvates läks hääletamine väga rahulikult ja kiirelt sellepärast, et kaks aastat on ühinemise teemast räägitud.



