Kaks linna hiigelprojekti läksid töösse

Kolmapäev, 30. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 30. november 2016. Kuu alguses kinnitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), et toetab linnavalitsuse projekti uuendada Kuressaare kesklinn ning Kuressaare kogupere- ja elamuskeskust Hõbevalge.



“Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine” sai toetuseks 2,8 miljonit eurot ning Andres Tinnole kuuluv OÜ Hõbekeskuse projekt “Kuressaare kogupere- ja elamuskeskus Hõbevalge” kaks miljonit eurot.



“Nüüd, kus EAS on teinud positiivse rahastamisotsuse, on Projekt Kuubis OÜ alustanud põhiprojekti koostamist, milleks on neil aega neli kuud,” selgitab linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Ehitaja ja omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmiseks viib linnavalitsus tuleval aastal läbi riigihanked. Ehitustöödega on plaanis alustada tuleva aasta sügisel ning tööd lõpetada 2018. aasta lõpuks.



