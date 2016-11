Uudised

Peeti Kahtla kooli juubelit

Teisipäev, 29. november 2016.



Kahtla lasteaed-põhikoolis toimus laupäeval 180 aasta juubel, kus osales ka endisi kooliga seotud inimesi. Pidustustel sai kuulda nii praegusi kui endisi kooli õpilasi.



Kooli vene keele, ajaloo- ja tantsuõpetaja Maret Mägi jäi üritusega väga rahule.

Esmalt pidas Mustjala Prohvet Eelija koguduse preester Toivo Treima mälestusteenistuse. Seejärel pandi Mägi sõnul kalmistul endistele õpetajatele küünlaid ja õnnistati haudu.



Enne aktust said kõik soovijad koolimajas suppi süüa ning meeneid osta: kooli logoga tasse, taskulampe ja Henno Käo kalendrit. Lisaks toimus kooli hoolekogu korraldatud õnneloos, kus auhindadeks olid hapukurgipurgid, vihmavarjud, mütsid, kindad, käsitöökaardid jmt.



Loos korraldati kooli õueala puhkenurga ehitamiseks. “Kokku tuli päris arvestatav summa, millele korraldame jätkuloterii veel uue aasta üritusel,“ lisas Mägi.



Puhkenurk soovitakse teha mitmekülgne, et seal saaks korraldada ka õuesõppe tunde – sinna pannakse pingid ja lauad koos tahvliga.



Kontsertaktusel võtsid sõna praegune kooli direktor Helle Rüütel ning endised direktorid Heli Maajärv ja Aive Mõistlik. Oma tervitussõnad ütles ka vallavanem Vilmar Rei, kohal oli ka vallavolikogu esimees Aarne Lember.



“Endine kooli õpetaja ja nüüdne Tornimäe kooli direktor Raili Nõgu tervitas meid lausa lauluga,“ sõnas Mägi rõõmsalt.



Üritust juhtis vallavolikogu liige Eha Ennemuist, kes etteastete vahele rääkis Mägi sõnul väga huvitavaid vanu lugusid koolist. Kõik lood ja esinemised olid kooli ajalooga seotud ja osavalt ühtseks tervikuks punutud.



Lavalt käisid läbi kõik kooli õpilased kuni vilistlasteni välja. “Endistest klassiõdedest koosnevat ansamblit juhendab Helen Aasmaa, kes on teinud Henno Käo sõnadele meie kooli laulu viisi,“ lisas Mägi.



Pärast seda jätkus päev Kristel Aaslaidi kontserdiga, mille järel said kõik soovijad võtta talt nii autogrammi kui teha üheskoos pilti. Tantsida vihuti kuni kella üheni öösel, õhtujuhiks Ursula Jakobson.

