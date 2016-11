Uudised

Riigikohus teeb haldusreformi seaduse kohta otsuse

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 29. november 2016. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium teeb haldusreformi seaduse sätete põhiseadusele vastavuse osas otsuse 20. detsembril.



Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused on vaidlustanud haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.



Riigikohtult taotleb põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust: Kõpu, Juuru, Tõstamaa, Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kullamaa, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara, Ülenurme, Haaslava ja Karksi vallavolikogu ning Loksa linnavolikogu.



Täpsemalt on vaidlustatud haldusreformi seaduse paragrahvid, milles ei nähta ette ühinemistoetust valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ning menetluse algatamata jätmise ja menetluse lõpetamise puhul muude erandite kehtestamata jätmine.



Vabatahtlikult liituvad omavalitsused peaksid saama ühinemistoetust 300 000 eurot. Riigi poolt sundliidetud omavalitsustele makstakse aga vaid kuni 100 000 eurot ühinemisega kaasnevate kulude hüvitamiseks kuludokumentide alusel. See tähendab kohtusse pöördunud omavalitsuste arvates ebavõrdset kohtlemist.



Haldusreformi seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse üksus võimeline tagama seadusest tulenevate ülesannete korraldamiseks vajaliku professionaalse võimekuse ja osutama kõigile kohaliku omavalitsuse üksuse elanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksuses elab vähemalt 5000 elanikku. Just see on seatud omavalitsuse miinimumsuuruse kriteeriumiks. Omavalitsused tahavad teada, kuidas tagatakse just 5000 elaniku puhul võimekuse kasv ja teenuste kvaliteedi tõus. Riigikohtusse pöördunud kohalikud omavalitsused on vaidlustanud haldusreformi seaduse sundühendamist puudutavate sätete kooskõla kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse, individuaalse õigussubjektsuse garantii, ärakuulamise nõude, finantsgarantii ja üksuste võrdse kohtlemise nõudega, samuti demokraatia ning õigusselguse põhimõtetega.Riigikohtult taotleb põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses haldusreformi seaduse sätete kehtetuks tunnistamist 26 kohalikku omavalitsust: Kõpu, Juuru, Tõstamaa, Abja, Emmaste, Illuka, Järvakandi, Kambja, Kullamaa, Kõo, Käina, Leisi, Luunja, Lüganuse, Mäetaguse, Nõo, Pala, Pöide, Pühalepa, Rakke, Tudulinna, Vaivara, Ülenurme, Haaslava ja Karksi vallavolikogu ning Loksa linnavolikogu.Täpsemalt on vaidlustatud haldusreformi seaduse paragrahvid, milles ei nähta ette ühinemistoetust valitsuse poolt algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ning menetluse algatamata jätmise ja menetluse lõpetamise puhul muude erandite kehtestamata jätmine.Vabatahtlikult liituvad omavalitsused peaksid saama ühinemistoetust 300 000 eurot. Riigi poolt sundliidetud omavalitsustele makstakse aga vaid kuni 100 000 eurot ühinemisega kaasnevate kulude hüvitamiseks kuludokumentide alusel. See tähendab kohtusse pöördunud omavalitsuste arvates ebavõrdset kohtlemist.Haldusreformi seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse üksus võimeline tagama seadusest tulenevate ülesannete korraldamiseks vajaliku professionaalse võimekuse ja osutama kõigile kohaliku omavalitsuse üksuse elanikele kvaliteetseid avalikke teenuseid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksuses elab vähemalt 5000 elanikku. Just see on seatud omavalitsuse miinimumsuuruse kriteeriumiks. Omavalitsused tahavad teada, kuidas tagatakse just 5000 elaniku puhul võimekuse kasv ja teenuste kvaliteedi tõus.

Veel artikleid samast teemast »