Kuressaare päkapikujooks tuleb ka tänavu

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 29. november 2016. 1. detsembril tuleb Kuressaare keskväljakul taas traditsiooniline päkapikujooks. Üritust peetakse juba 17. korda ning osalema on oodatud kõik noored, nooremeelsed sõpruskonnad ja pered.



Ühes võistkonnas võib liikmeid olla 2–15. Jooksuga saavad päkapikud proovile panna oma orienteerumisoskuse, ühtsuse ja nutikuse.



“Osalejaid on omal ajal olnud 100–150. Sageli tullakse klassidega. Kuna pisikeste võistkonnas peab olema ka vanem saatja, siis on olnud võistkondi, kes komplekteeritud näiteks nii, et ühiste võistkondadena tulevad algkassid ja gümnaasiumiõpilased. Sealt see arv tuleb,“ rääkis noorsootöötaja Merlin Vares.



