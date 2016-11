Uudised

Esimese seiklusmängu võitis Maku

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 29. november 2016. Pärast auto ülestõstmist tungrauaga ja ratta alt äravõtmist pidi tegema rattaga ringi ümber auto ning ratta uuesti auto alla tagasi panema. FOTO: Valmar Voolaid Reede õhtul Kuressaares ja selle lähiümbruses politsei eestvedamisel toimunud esimese liiklusohutuseteemalise seiklusmängu “Kindlalt kohale” võitis tiim Maku.



Võitjatiimi kuulusid Teet Varik, Meelis Leppik ja Malle Leppik. Teise koha sai A3 koosseisus Kenno Näälik, Ott Logvinov, Liina Leppik. Kolmandale kohale platseerus võistkond Lada, mida esindasid Jaagup Annast, Martin Lonn ja Kaspar Altmäe.



Makus võistelnud Teet Varik ise arvab, et võistkonna edu tagas eelkõige kogemus, sest enamus osalejaid on noored.



“Igaüks meist teadis mingist valdkonnast midagi. Enamik ülesandeid, mis võetud elust enesest, tuli hästi välja, välja arvatud mööduva auto kiiruse määramine silma järgi,” rääkis Varik, kelle üks vanematest Meelis Leppik on pikaaegne veokijuht ning tegi liiklustesti maksimumi peale.



“Saime ka uusi asju teada, mida enne ei teadnud. Iga kord küsisime ise juurde, eriti pääste ja tuletõrje valdkonnas,” lisas Varik.



Võitjatiimile anti auhinnaks 30-eurone Olerexi kinkekaart ja kolm “kuningliku autopesu” vautšerit.



Kokku osales üheksa kolmeliikmelist võistkonda. Tegelikult registreerus neid rohkem, aga politsei üle kümne võistkonna seekord osalema ei lubanud, sest tegemist oli ikkagi esimese korraga, mille eesmärk saada tagasisidet. Kuna ühel võistkonnal jäi üks kolmest liikmest haigeks, asus reede õhtul võistlustulle üheksa võistkonda.



Luges kiirus ja ohutus



Kümnes punktis tuli täita erinevaid ülesandeid, aega selleks anti iga ülesande puhul maksimaalselt 15 minutit. Mõnes punktis luges ka kiirus.



Esimeses punktis ootas võistlejaid liiklustest. Ereston OÜ autokooli õpetaja kontrollis testid üle ja andis ka kohe teada, milles eksiti. Kahel võistkonnal õnnestus test läbida ilma vigadeta.



Teises punktis tuli tiimidel tegutseda sõiduki süttimise korral maanteel. Aeg pandi kinni siis, kui võistkonna liige auto kõrvale pandud vahtkustutist tortsu kindlasse kohta laskis. Autojuhi ja teiste võistkonnaliikmete tegutsemist hindasid päästjad. Muu hulgas arvestati ka seda, kus tulekustuti autos asub ning kas see on kinnitatud.



Kolmas punkt asus Upal ametikooli hoone juures õppesõiduplatsil. Seal said autojuhid kõigepealt läbida koonustest üles seatud raja – sõita slaalomit ja garaaži. Seejärel pandi juhile ette joobeprillid, mis tekitavad talle silmavaate kolmepromillise joobe korral ning rada tuli uuesti läbida.



“Kui juht ütles, et ta ei saa autoga selles seisus manööverdada, sai ta plusspunkte. Kui aga ütles, et on võimalik sõita ja ajas koonused sõites pikali, sai miinuseid,” selgitas seiklusmängu üks korraldajaid, politseinik Ahto Aulik.



Purunenud rehv ja liiklusõnnetus



Neljandas punktis tuli Fixuse juures läbi teha autoratta vahetus ehk hinnati tegutsemist rehvi purunemise korral maanteel. Pärast auto ülestõstmist tungrauaga ja ratta alt äravõtmist pidi tegema rattaga ringi ümber auto ning ratta uuesti auto alla tagasi panema.



Järgmisena ootas ees Kaitseliidu organiseeritud punkt. Teelt välja sõitnud autos viga saanutele pidid võistlejad andma oma oskuste piires esmaabi, olles eelnevalt helistanud hädaabinumbrile. Juht asus autos teadvuseta, üks reisija oli autost välja paiskunud ja teine paanikas eemale jooksnud.



Kuressaares Komandandi tänava noortekeskuses asuvas kuuendas punktis ootas võistlejaid liiklusnõuetele mittevastav jalgratas. Sellele oli vaja külge kruttida kõik vajalik, et ratas saaks liikluskõlblikuks, alustades kodara helkuritest ja lõpetades kellaga. Kõik käis aja peale. Aeg pandi kinni siis, kui võistleja tegi jalgrattal ära tiiru ja lukustas ratta jalgrattahoidlas.



Seitsmendas punktis tuli lahendada liiklusõnnetuse olukord. Auto oli sõitnud vastu liiklusmärki, kuid teist osapoolt kohapeal ei olnud.



Ka järgmises punktis, mille korraldas politsei koostöös Ergo kindlustusega, läks tarvis oskusi liiklusõnnetuse valdkonnas. Parklas tagurdas üks auto teisele otsa. Teine osapool oli kohal. Võistkond asus piltlikult öeldes otsa tagurdanud sõidukis. Kohapeal tuli vormistada liiklusõnnetuse akt.



“Võistkonnad teadsid väga hästi, mida peab taolises olukorras tegema,” kiitis politseinik Aulik.



Võimalik koguda lisapunkte



Eelviimases punktis pidid võistkonnad arvama ära auto kiiruse pimedal ajal. Politseinik sõitis autoga maanteel kolme erineva kiirusega: 50, 70 ja 90 km/h. Ükski võistkond siin päris täppi panna ei suutnud.



Viimasena lasti võistkondadel platsil autot juhtida raja peal kõrvalist tegevust kasutades ehk mobiiltelefoniga ühe käega sõnumit toksides ja teisega rooli keerates. Raja lõpus ootas juhti teel musta värvi valgustamata nukk, mis imiteeris helkurita jalakäijat.



Lisaks andsid loovust nõudvad viis lisaülesannet boonuspunkte. Üheks võimaluseks punktilisa teenida seisnes Kuressaares jõulumeeleolu leidmises ja sellest paigast oma võistkonnast pildi tegemises. Veel tuli leida linnast tänav, kuhu ei ole registreeritud ühtegi hoonet.



