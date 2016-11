Välismaalastest kütte veerandi võrra vähem

Uudised

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 29. november 2016. Kaks õnnelikku hundikütti – laskjaau läks vasakul olevale Pasi Hienonenile, teine on armupaugu teinud Tony Svensson. Susi lasti 19. novembril kell 18.50 Koki soos. FOTO: erakogu Sigade Aafrika katk (SAK), mis selle suve lõpus Saaremaale jõudis, on jätnud oma jälje ka jahiturismi käekäigule, sest on pidurdanud välismaalastest jahimeeste siiatulekut.



“Üks põhjus on see, et mujalt tulnud jahimehed ei saa liha kaasa viia ja teine põhjus see, et kardetakse katku endaga kaasa viia,” selgitas Saarte Jahimeeste Seltsi esimees Ive Kuningas.



Kuningase sõnul on arvuliselt raske öelda, kui palju välismaalasi Saaremaal käib, sest selle kohta head arvestust ei ole.



“Tunnistus, mis neile väljastatakse, kehtib aasta ja mitu korda see välismaalane selle aasta jooksul siin käib, seda me ei tea. Neid tunnistusi väljastavad mitmed asutused ja mitte ainult Saaremaal. Kui vaadata nende tunnistuste järgi, mida konkreetselt meie väljastame, siis võib öelda, et mingi tagasiminek on olemas,” lisas Kuningas.



Seltsi esimehe arvates võib välismaalasi olla umbes veerandi võrra vähem.

Kõige rohkem on mujalt tulnud jahimehed huvitatud seajahist, sest põder ja hirv on oluliselt kallimad, siga aga taskukohasem. Hiljuti sai üks soomlane Kuressaare jahiseltsi maadelt Koki kandist üllatuslikult ka hundi kätte.



“Eks turism sigade katku tõttu kannatab, sest jaht oli hea hooajaväline võimalus elavdada siin inimeste liikumist,” tähendas Kuningas.



Vaevalt, et ka lähiajal mingit hüppelist seajahi tõusu tuleb, sest sigu on kütitud tavapärasest rohkem ja osa sigu on katku surnud.



“Suund on sinnapoole, et sigade arvukus alla viia, et haigusest lahti saada,” lisas Kuningas.



