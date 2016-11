Uudised

Kuressaare pensionäride ühendus sai 30-aastaseks

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 29. november 2016. Helga Nurmekann jagas sünnipäevatorti. FOTO: Vilma Rauniste Laupäeval oli Kuressaare päevakeskuse saal pidulisi pilgeni täis, sest tähistati linna pensionäride ühenduse 30. tegutsemisaasta täitumist.



Päevakeskuse juhataja Ene Vahter andis avamise ja tervituse järel jutujärje Helga Nurmekannule, kes on pensionäride elu mitmel moel rikastanud 16 aastat. Nurmenann meenutas olnut ja tehtut põhjalikult.



“Täna on teistsugune pidu kui tavaliselt – räägime sellest, et pensionäride ühendus on tegutsenud 30 aastat. Ja väga aktiivselt. Tegelikult juba 1959. aastal moodustas grupp aktiivseid pensionäre pensionäride nõukogu, et eakatel oleks võimalik koos käia. Kui alustasime, olid meil kuursaalis isegi keskpäevatantsud. Sealt algas meie sõprus soomlastega, mis kestab siiani,” pajatas Nurmekann.



Ta tutvustas nii nõukogu kui ka ühendust juhtinud isikuid. Suure panuse andnud inimesi on palju, suur osa neist juba meie seast lahkunud ja nende mälestuseks süütas Nurmekann küünlad. Praegu kuuluad Nurmekanne kõrval juhatusse Heldi Lember, Saima Truu, Paul Aav ja Kalev Lind.



Juhi sõnavõtust jäi meelde ehmatavalt suur arv kolme kümnendi jooksul toimunud üritusi – 785. Nende hulgas on olnud 169 ekskursiooni, millest 18 on viinud välismaale (nt Rootsi kaksteist korda).



Sõnavõtte üksjagu. Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe kutsus muredest julgelt linnavalitsusele teada andma, et oma eluga paremini edasi minna.



“Meie oleme teoreetikud kontoris, teie aga need, kes seda elu elavad. Tulge ise ja märgake ka oma kaasinimesi, oleme selle üle väga tänulikud,” sõnas ta.



“Olete majja end ilusti ära mahutanud. See maja on ehitatud just teile, siia saate kutsuda ka oma tuttavaid ja sõpru. Siin on suurepärased kokad, erinevad ringid, tegevused ja ühendused. Ka meesseeniorid alustasid siin oma tegemistega. Soovin, et tegevusi ja ühendusi majja juurdegi tuleks.”



Sõna sai ka eelmine sotsiaalosakonna juhataja Argo Kirss. “Olen täna teid tervitamas kunagise koostööpartneri esindajana, aga ka linnavolikogu liikmena ja lihtsalt kodanikuna, kellel on tore vaadata, et meie linnas on selline tegus organisatsioon, kuhu kunagi saan ka mina kuuluda. Soovin kõikidele ühingu liikmetele palju tervist, rõõmsat meelt ja asjalikku pealehakkamist. Juhtidele lisaks ka visadust ja kindlat meelt oma huvide kaitsmisel,” ütles ta.



Tihedasse päevakavva mahtus veel väga paljude inimeste tänamine. Seejärel ootasid järge linna taidlusrühmad. Kahe-kolmenumbriliste eeskavadega astusid üles laulu- ja tantsuansambel Kanarbik, rahvatantsurühm Eideratas, kes on koos tantsinud juba 31 aastat, seltskonnatantsurühm Marleen, Õie Väli šõutantsurühm Elurõõm ning maja treeningruumis harjutavad kõhu- ja rivitantsijad.



Vahepaladena kõlas Ain Kivilo ja Reet Lõugase pillimäng pidulistele jalakeerutuseks. Päevakeskuse juhataja Ene Vahter andis avamise ja tervituse järel jutujärje Helga Nurmekannule, kes on pensionäride elu mitmel moel rikastanud 16 aastat. Nurmenann meenutas olnut ja tehtut põhjalikult.“Täna on teistsugune pidu kui tavaliselt – räägime sellest, et pensionäride ühendus on tegutsenud 30 aastat. Ja väga aktiivselt. Tegelikult juba 1959. aastal moodustas grupp aktiivseid pensionäre pensionäride nõukogu, et eakatel oleks võimalik koos käia. Kui alustasime, olid meil kuursaalis isegi keskpäevatantsud. Sealt algas meie sõprus soomlastega, mis kestab siiani,” pajatas Nurmekann.Ta tutvustas nii nõukogu kui ka ühendust juhtinud isikuid. Suure panuse andnud inimesi on palju, suur osa neist juba meie seast lahkunud ja nende mälestuseks süütas Nurmekann küünlad. Praegu kuuluad Nurmekanne kõrval juhatusse Heldi Lember, Saima Truu, Paul Aav ja Kalev Lind.Juhi sõnavõtust jäi meelde ehmatavalt suur arv kolme kümnendi jooksul toimunud üritusi – 785. Nende hulgas on olnud 169 ekskursiooni, millest 18 on viinud välismaale (nt Rootsi kaksteist korda).Sõnavõtte üksjagu. Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe kutsus muredest julgelt linnavalitsusele teada andma, et oma eluga paremini edasi minna.“Meie oleme teoreetikud kontoris, teie aga need, kes seda elu elavad. Tulge ise ja märgake ka oma kaasinimesi, oleme selle üle väga tänulikud,” sõnas ta.“Olete majja end ilusti ära mahutanud. See maja on ehitatud just teile, siia saate kutsuda ka oma tuttavaid ja sõpru. Siin on suurepärased kokad, erinevad ringid, tegevused ja ühendused. Ka meesseeniorid alustasid siin oma tegemistega. Soovin, et tegevusi ja ühendusi majja juurdegi tuleks.”Sõna sai ka eelmine sotsiaalosakonna juhataja Argo Kirss. “Olen täna teid tervitamas kunagise koostööpartneri esindajana, aga ka linnavolikogu liikmena ja lihtsalt kodanikuna, kellel on tore vaadata, et meie linnas on selline tegus organisatsioon, kuhu kunagi saan ka mina kuuluda. Soovin kõikidele ühingu liikmetele palju tervist, rõõmsat meelt ja asjalikku pealehakkamist. Juhtidele lisaks ka visadust ja kindlat meelt oma huvide kaitsmisel,” ütles ta.Tihedasse päevakavva mahtus veel väga paljude inimeste tänamine. Seejärel ootasid järge linna taidlusrühmad. Kahe-kolmenumbriliste eeskavadega astusid üles laulu- ja tantsuansambel Kanarbik, rahvatantsurühm Eideratas, kes on koos tantsinud juba 31 aastat, seltskonnatantsurühm Marleen, Õie Väli šõutantsurühm Elurõõm ning maja treeningruumis harjutavad kõhu- ja rivitantsijad.Vahepaladena kõlas Ain Kivilo ja Reet Lõugase pillimäng pidulistele jalakeerutuseks.

Veel artikleid samast teemast »