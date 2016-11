Uudised

Piiskopi eluruumist sai polaarruum

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 29. november 2016. Arhitekt Mari Hunt näituse avamisel, tema kõrval Eesti Polaarklubi president Andres Tarand. Foto: Gunnar Usin Kes lähema kahe kuu jooksul Kuressaare linnuse konvendihoone peakorrusele satub, see ei tunne piiskopi eluruumi tõenäoliselt enam ära, sest see on otsast otsani täis polaarjaamade makette, erala kaasa arvatud.



Kuressaare linnuses on viimasel ajal pidevalt midagi huvitavat teoksil ja “Polaarruumi” näitus on justkui jätk eelmisel aastal Saaremaa Muuseumi 150. sünnipäeva puhul aset leidnud ürituste jadale.



“Polaarruum” on tegelikult väljapanek Eesti kunstiakadeemia (EKA) tudengite töödest, mis kujutavad endast reaalseid ja vähemreaalseid hooneid lühema- või pikemaaegseks elamiseks ja töötamiseks polaartingimustes.



Nende tööde juhendaja on küll noor, kuid Kuressaares endale eelnevalt nime teinud arhitekt Mari Hunt. Nimelt oli just tema üks viiest arhitektist, kes projekteeris linnarahva poolt hästi omaks võetud TTÜ Kuressaare kolledži väikelaevaehituse kompetentsikeskuse katsebasseini ja laboratooriumide hoone kvartalis, mida piiravad Tallinna, Komandandi ja Rootsi tänav.



“Mul on väga hea meel, et saame oma näitusega ka Kuressaare rahvast rõõmustada,” ütles 30-aastane Mari Hunt. “Olen meeldivalt üllatunud, et selline suur hulk inimesi avamisele tuli, aga eks kaasa aitas ka Eesti Polaarklubi, kes näituse temaatiliselt sisse juhatas.”



Lossi kapiitlisaalis toimus reedel tõesti polaarteemaline õhtupoolik, kus sõna said Eesti Polaarklubi president ja vabariigi ekspeaminister Andres Tarand, prantslasest polaaruurija Jean-Loup Rousselot, Antarktikas neli korda talvitunud Vello Park ja klubi eestvedaja Katrin Savomägi. Neid oli kuulama tulnud mitmeid kümneid saarlasi.



“Polaarruumi” puhul on tegemist rändnäitusega ja seda on eelnevalt eksponeeritud Tallinna Lennusadamas ja Kukruse polaarmõisas.



Polaararhitektuuri näituse sündimisse panustasid tudengite kõrval ka arhitektid, sisearhitektid, disainerid ja polaarteadlased.



