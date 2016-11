Uudised

Henno Sepp pälvib aumärgi

Teisipäev, 29. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Teisipäev, 29. november 2016. Henno Sepp pälvib tunnustuse kui aktiivne vabatahtlik tegutseja. Foto: erakogu Sel pühapäeval, 4. detsembril annavad president Kersti Kaljulaid ja liikumine Kodukant Tallinnas Estonia teatri talveaias üle aasta vabatahtliku aumärgid.



Lisaks ühendustele ja ettevõtetele tunnustatakse ka vabatahtlikke inimesi, kes järjepidevalt tegutsenud vabatahtlikena Eesti ühiskonna heaks. Tunnustusele esitati 98 kandidaati, aumärk antakse üheksale.



Teiste hulgas pälvib selle tunnustuse saarlane Henno Sepp (94), kes elab Pärnus ja tegutseb väga mitmel rindel – Pärnu filatelistide seltsis, Pärnumaa lõõtsahaigete seltsis, Pärnu pensionäride liidus ja Pärnu saarlaste seltsingus.

“Olevat niisugune õnnetus, jah,” lausub Henno ehtsaarlaslikult enda tunnustamise kohta.



Henno on Pärnus vabatahtlikuna tegutsenud üle 60 aasta. Ta korraldab seltsielu ning juhendab laste ja noorte huviringe. Lisaks sellele on ta pillimees, üleriigiliste külapillimeeste kokkutulekute algataja, filatelist, spordimees, giid, pulmavanem jne. Just nimelt Henno innustusel tulid Pärnu kandi filatelistid 1962. aastal kokku ning koos käiakse regulaarselt tänaseni.



Saarlaste jaoks on muidugi kõige toredam koht, kus koos käia, oma seltsing. See loodi 1990. aastal ja algusest peale on Henno olnud seltsingu kultuurielu eestvedaja. Pärnu kandis on tuhandeid saarlasi, sest kui omal ajal Henno pere ja paljud teised Siberist tagasi tulid, ei lubatud neid enam koju Saaremaale, vaid jäeti Pärnusse “asumisele”.



Suhkur on eluliselt vajalik



Saarlaste seltsing käib koos kord kuus ja kohal on tavaliselt umbes 30 inimest. Koos lauldakse, tantsitakse, tehakse viktoriine, käiakse mujal külas. Paraku noorem põlvkond enam sellistest tegemistest huvitatud pole, kuid Hennot on kõik need sahmerdamised väga heas vormis hoidnud. Ja mälu on ka hea.

Henno ütleb, et teda on elus aidanud kaks asja.



“Ma söön palju suhkrut, sellepärast ma mäletan kõike. Valitsus tahab nüüd, et inimesed suhkrut ei sööks, aga siis mälu kaob ära ja keegi ei mäleta enam, mida juhid kehvasti on teinud,” aasib Henno.



“Katsuge elada ilma suhkruta 95 aastat. Siberis vangis oli kõige suurem puudus just suhkrust. Praegu mina kasutan päevas vähemalt kuus teelusikatäit valget suhkrut.”



Elamise jaoks on Hennol teinegi tähtis reegel – sina pead kogu aeg rõõmu tundma, mitte vihastama. “Mina olen miljon korda rõõmustanud, kui olen uue postmargi või mõne muu asja oma kogusse saanud. Tähtis on see, et jumala pärast ära vihasta. Kui pintsakul on kaks nööpi, siis ära vihasta, et üks ära kadus, vaid rõõmusta, et üks on alles,” on Henno elufilosoofia. Lisaks ühendustele ja ettevõtetele tunnustatakse ka vabatahtlikke inimesi, kes järjepidevalt tegutsenud vabatahtlikena Eesti ühiskonna heaks. Tunnustusele esitati 98 kandidaati, aumärk antakse üheksale.Teiste hulgas pälvib selle tunnustuse saarlane Henno Sepp (94), kes elab Pärnus ja tegutseb väga mitmel rindel – Pärnu filatelistide seltsis, Pärnumaa lõõtsahaigete seltsis, Pärnu pensionäride liidus ja Pärnu saarlaste seltsingus.“Olevat niisugune õnnetus, jah,” lausub Henno ehtsaarlaslikult enda tunnustamise kohta.Henno on Pärnus vabatahtlikuna tegutsenud üle 60 aasta. Ta korraldab seltsielu ning juhendab laste ja noorte huviringe. Lisaks sellele on ta pillimees, üleriigiliste külapillimeeste kokkutulekute algataja, filatelist, spordimees, giid, pulmavanem jne. Just nimelt Henno innustusel tulid Pärnu kandi filatelistid 1962. aastal kokku ning koos käiakse regulaarselt tänaseni.Saarlaste jaoks on muidugi kõige toredam koht, kus koos käia, oma seltsing. See loodi 1990. aastal ja algusest peale on Henno olnud seltsingu kultuurielu eestvedaja. Pärnu kandis on tuhandeid saarlasi, sest kui omal ajal Henno pere ja paljud teised Siberist tagasi tulid, ei lubatud neid enam koju Saaremaale, vaid jäeti Pärnusse “asumisele”.Saarlaste seltsing käib koos kord kuus ja kohal on tavaliselt umbes 30 inimest. Koos lauldakse, tantsitakse, tehakse viktoriine, käiakse mujal külas. Paraku noorem põlvkond enam sellistest tegemistest huvitatud pole, kuid Hennot on kõik need sahmerdamised väga heas vormis hoidnud. Ja mälu on ka hea.Henno ütleb, et teda on elus aidanud kaks asja.“Ma söön palju suhkrut, sellepärast ma mäletan kõike. Valitsus tahab nüüd, et inimesed suhkrut ei sööks, aga siis mälu kaob ära ja keegi ei mäleta enam, mida juhid kehvasti on teinud,” aasib Henno.“Katsuge elada ilma suhkruta 95 aastat. Siberis vangis oli kõige suurem puudus just suhkrust. Praegu mina kasutan päevas vähemalt kuus teelusikatäit valget suhkrut.”Elamise jaoks on Hennol teinegi tähtis reegel – sina pead kogu aeg rõõmu tundma, mitte vihastama. “Mina olen miljon korda rõõmustanud, kui olen uue postmargi või mõne muu asja oma kogusse saanud. Tähtis on see, et jumala pärast ära vihasta. Kui pintsakul on kaks nööpi, siis ära vihasta, et üks ära kadus, vaid rõõmusta, et üks on alles,” on Henno elufilosoofia.

Veel artikleid samast teemast »