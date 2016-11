Uudised

Tähistati Torgu kuningriigi 24. aastapäeva

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 29. november 2016. Torgu kuningas Kirill I. Pühapäeval tähistati Torgu kuningriigi ja Kirill I kroonimise 24. aastapäeva.



Publitsist ja Torgu kuningriigi vardja Kaupo Vipp tõdes, et tegu oli tavapärase tähistamisega, kus peeti kõnesid ja arutati Sõrve tuleviku üle.



Eilse Meie Maa arvamusküljel ilmus kuninga poolt tähtpäeval ette kantud sõnavõtt. Seal oli teravaks teemaks ühinemine suurvallaks, millesse nii Sõrves kui ka paljudes teistes väikevaldades suhtutakse skeptiliselt.



Pühapäeval sai Torgus taas hoo sisse ka traditsiooniline heategevuslik jõululoterii, millega kogutakse raha Laadla seltsimaja jaoks.



“Kes mängib, paneb ühe euro vähemalt. Kes tahab, paneb rohkem ja saab loteriirattast endale ühe eseme, mis sinna on toodud. Esemed on muidugi oluliselt rohkem väärt kui üks euro, aga see on lihtsalt moodus natukene seltsimaja kulude katteks raha koguda,” selgitas Vipp.



