Stanford Music sulgeb jaanuaris uksed

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 29. november 2016. Stanford Musicu poodi hoiti pikalt lahti missioonitundest. Foto: Valmar Voolaid Kuressaare Stanford Musicu kauplus sulgeb 27. jaanuarist uksed. Pood on siin tegutsenud kahel korral, viimati avati uksed 2009. aastal Tallinna tn 11.



“Kuressaare kauplus on aastaid tegutsenud nulli piirimail. See ei ole eriti kasumlik ettevõtmine olnud. Kuna mitmed meie firma töötajad on Saaremaalt pärit või neil on Saaremaaga seos olnud, siis oleme seda kauplust missioonitundest lahti hoidnud. Nüüd otsustasime, et uuest aastat ei plaani kaupluse eest rohkem peale maksta,“ rääkis Stanford Music OÜ juhatuse liige Märt Hirvoja.



Kulukas rendipind



Hirvoja tõdes, et sulgemisotsuse tegemisel mängis rolli ka praegune kulukas rendipind.



“Me viimase hetkeni ei tahtnud kauplust sulgeda. Üks juhatuse liige käis veel möödunud nädalal Kuressaares vaatamas üht pinda, mis on väiksem ja oluliselt soodsam, aga see ikkagi ei vastanud meie soovidele ning paraku tuli selline otsus vastu võtta, et jaanuarist sulgeme kaupluse,“ selgitas Hirvoja.



Ta kinnitas, et senisest enam pööratakse selle arvelt tähelepanu Tallinna ja Tartu poodidele, mille läbimüük on tublisti kasvanud, samuti pööratakse suuremat tähelepanu e-poele, mille külastatavus on hüppeliselt kasvanud.



Hirvoja tõdes, et viimased aastad on näidanud, et ka

saarlased on aktiivselt ostelnud just e-poes, kus kaubavalik on tunduvalt suurem kui kohalikus kaupluses.



