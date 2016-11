Uudised

Kas nooruke Lember saab linnavalitsusse?

Teisipäev, 29. november 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 29. november 2016. Seoses Hannes Hanso lahkumisega kaitseministri kohalt tööta jäänud Hanso varasem nõunik Leet Rauno Lember (23, pildil) võib olla üks võimalikest kandidaatidest vabanevale Kuressaare linnavalitsuse liikme kohale.



Leet Rauno Lemberi sõnul on ta teadlik, et linnavalitsuse liikme koht jääb 15. detsembrist vabaks, kui Simmo Kikkas sealt lahkub. “Kaudselt olen sellest võimalusest küll lähemalt vestelnud, kuid otsest ettepanekut laual ei ole,” ütles Lember.



Kellega ta linnavalitsuse liikme kohast on rääkinud, seda ei soovinud ta öelda. “Olen olnud pakkumistele avatud ning ise midagi otsimas ei ole olnud,” lisas Lember.



Kuressaare linnapea Madis Kallas kinnitas Meie Maale, et Lemberiga on linnavalitsuse liikme kohast põgusalt räägitud. “Meil on praegu kolm võimalikku kandidaati. Ideaalis tahaks, et kolmapäevaks oleks nimi teada, sest siis peaksid volikogu istungi materjalid välja minema,” lausus Kallas.



Madis Kallase väitel võib veel mõni uus kandidaadi nimi fraktsiooni liikmete poolt esile tulla, sest Simmo Kikkase lahkumisotsuse avalikuks tuleku järel helistasid talle mitmed fraktsiooni liikmed, kes tundsid huvi, kas saab kandidaate välja pakkuda. “Meil nii hullusti sellega ei põle ka. Kaks nädalat on aega,” märkis Kallas.



Kuressaare linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni juht Jaanis Prii reageeris pärimise peale, kas üks võimalik kandidaat linnavalitsuse liikme kohale on Leet Rauno Lember, vastusega:



“Võib-olla. Saame fraktsiooniga kokku, siis arutame teemat, keda esitame.” Ta pidas pigem teoreetiliseks võimalust, et koht jääb üldse täitmata. Prii sõnul kerkis Lember võimalikku huviorbiiti hiljem, pärast seda, kui kaks kandidaati oli juba olemas. “Kas tema ka kandidaadina üles tuleb, seda ma ei saa öelda. Pigem ei,” arvas Prii.



