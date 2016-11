Uudised

“Sügistorm 3” Soelas kulges edukalt

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 28. november 2016. Merepäästjad transportisid tugeva tuule ja kõrge lainetusega merelt kaldale kannatanuid. Foto: Saaremaa vabatahtlik merepääste selts Laupäeva õhtul ja öösel toimus juba kolmandat korda Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi navigatsioonihooaja ühisõppus Sügistorm, millest võttis osa pea 100 inimest.



Soela väinas Upsu lahel ja Soela sadamas harjutasid Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsiga koostööd politsei- ja piirivalveamet (PPA), päästeamet, Kaitseliit, Kuressaare haigla ja Kihnu Veeteed. Kaasati ka Hiiumaa vabatahtlikud ja sealne päästekomando.



“Kokkuvõtvalt võib öelda, et õppus kulges edukalt,” ütles korraldustoimkonna üldjuht Maidu Lempu Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsist (SVMS). Ta lisas, et kõik harjutused, mis olid plaanitud, said tehtud.



Keerulised ilmaolud



Stsenaariumi järgi põrkas Triigi-Sõru vaheline parvlaev pimedates ilmastikuoludes kokku kalatraaliga ning vigastatud tuli aluselt evakueerida. Kaldale mobiliseeriti PPA, Kuressaare haigla ja Kaitseliidu poolt inimeste kogumispunkt.



Merepäästjad tõid kannatanud praamilt ära ja edasi tegutsesid nendega kiirabi meeskonnad. Seejärel jätkasid merepäästjad merel ja kaldaotsingutega. Kusjuures vees oli neli kannatanut, keda otsiti ja need ei olnud mitte nukud, vaid inimesed.



“Eks see õppuse esimene osa oli päris suurte riskidega,” rääkis Lempu, viidates sellele, et ilmaolud olid keerulised. Kui oleks veel tugevam tuul olnud, siis arvatavasti oleks tulnud see harjutus hoopis ära jätta. Kokku oli õppusel 10 erinevat harjutust. Õppusega alustati õhtul kell 19 ja lõpetati öösel kell 3.



Küsimusele, et kui reaalselt selline olukord juhtuks, siis kas on olemas valmisolek, vastas Lempu, et kuni laupäeva õhtuni ei julenud ta selles väga kindel olla.



“Aga see õppus näitas, et saadakse hakkama.” “Õppuse põhieesmärk oligi, et kui õnnetus peaks juhtuma, siis kas koostöö merel ja maal sujub ning kas meie organisatsioonid on siis valmis,” rääkis Maidu Lempu. Kuressaare haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et õppus oli eelkõige hea treening, kuid kokkuvõtteid teevad nad alles täna.



Kõigile kasulik



“Aga väga hea, et osalesime sellises mahus ja see oli kõigile väga kasulik,” kinnitas Kõlli, viidates, et millised on kitsaskohad, need selguvad hiljem. Märkimist väärib ka see, et haigla töötajad, peale valvearsti ei olnud sellega et tegemist on õppusega kursis.



Maidu Lempu avaldas tänu kogu korraldustoimkonnale, kes nägid õppuse kordaminekuks vaeva ning tema tänusõnad kuulusid ka koostööpartneritele ja ka kannatanutele, kes mängisid oma rolli väga hästi ning olid vastupidavad ka keerulistes ilmaoludes.



Õppuse korraldasid Saaremaa vabatahtlik merepääste selts, politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Kaitseliidu Saaremaa malev ning Kuressaare haigla.

