Pärsamale tulid kokku rahvamuusika austajad

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 28. november 2016. Noorim osaleja 9-aastane lõõtsapoiss Ilmar Vidres Kütt, kelle esinemine pälvis suure aplausi. Foto: Ivika Laanet Laupäeval sai teoks juba kümnendat korda Saare maakonna rahvamuusikapäev, mis kandis seekord alapealkirja “Et las hüüda hella pilli...”



Pärsama kultuurimajas üle kahe tunni kestnud sisukal ja mitmekülgsel kontserdil sai kuulda hinge helisema panevaid kandle-ja lõõtsalugusid. Päeva rosinaks olid üllatusesinejad, andekad noored muusikud, torupillimängija Leana Vapper-Dhoore ja Karoliina Kreintaal viiulil.



Esimesena astus publiku ette Leisi rahvapilllimuusikaansambel Irja Aardami juhendamisel, seejärel sai kuulda Kannelnaisi Orissaarest, Nobenäppusid Valjalast, Orissaare muusikakooli kandlemängijaid, keda kõiki juhendab Õie Pärtel ning kes kõik koondusid kontserdil ka korraks Ida-Saare kandlekooriks.



Ka sai näha ja kuulda lustakat ning ehedat Sõrve naiste regilaulurühma Ammukeri esinemist kadridena, elada kaasa lõõtsapoisi Ilmar Vidres Küti esinemisele ning nautida lõõtsameeste Sulev Mägi, Viktor Ilvesti, Urmas Rahniku, Margus Trausi, Ain Hannuse, Raimo Kaldi ning Ants Karu Märjamaalt lõõtsalugusid. Kontserdilt ei puudunud ka suupillimängija-Kaljo Aav Kuressaarest, kes pani publiku kuulama kahe looga.



Leisi valla kultuurinõunik Aina Tomson juhatas esinejaid lavale ning kui viimastena olid lavalaudadele astumas Viktor Ilvest, Sulev Mägi ja Kaljo Aav, viitas Aina, et kui enne olid laval staarid, siis nüüd on lava ässade päralt. Selle peale lausus Sulev Mägi, et talle ei meeldi olla äss.



“Me oleme ju kõik ühesugused pillimehed,” muigas ta ning lisas, et kui ta nüüd enne teisi mängimas kuulis, ja nad nii kenasti mängisid, siis endal kipub tal mänguisu üldse ära minema.



Staažikas kandleõpetaja Õie Pärtel meenutas, et üle-eestiline nii öelda “kandletõbi” on ju Leisist pärit, sest Leisi oli just see piirkond, kus hakati ju rahvapille tegema. Ka on nende kanneldajate pillid tehtud just aastaid tagasi Leisi valla noormehe Mart Aardami eestvedamisel.



Valgustatud rahvamuusikaga



Õie, kes käib ka Kuressaares lõõtspillikursustel, esitas ka ise ühe lõõtspilliloo. Suure aplausi pälvis samuti lõõtspillikursusel osalev 9-aastane julge pillipoiss Ilmar Vidres Kütt, kes alustas õpingutega samuti vaid paar kuud tagasi.



Leisi vallast pärit ning vahepeal ka 10 aastat Belgias elanud torupillimängija Leana nentis, et tal on siiralt heameel, et selliseid asju (sellist päeva-toim) Saaremaal tehakse. “Suur tänu Ainale, kes meid siia kutsus,” tänas Leana.



Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember sõnas lõpetuseks, et tihti juhtub nii, et imed saavadki teoks. “Jätame selle sooja tunde endale sisse, kui taas pimedasse aega läheme. Sest nüüd me oleme kõik valgustatud läbi rahvamuusika,” kinnitas Krista Lember.



Aina Tomson võttis päeva kokku sõnadega, et oli ilus päev täis muusikat ning mida see tõesti ka oli. Selleks päevaks oli üles seatud fotonäitus “Mina ja minu pill” ning vaadelda sai 30 pilti erinevatest ajastutest.



