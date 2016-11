Uudised

Ühisjahil osales 58 kütti

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 28. november 2016. Laupäeval said juba neljandat aastat kokku Kaali, Laimjala ja Valjala jahimehed ning viisid läbi ühisjahi. Kütiti kõigi kolme jahiseltsi maadel ning kaasati ka maade ja metsaomanikud ning nende esindajaid.



“See on selline jahimeeste üks korralik kokkusaamine,” ütles jahi peakorraldaja, Kaali jahiseltsi juhatuse esimees Janno Vahter, viidates, et kokkusaamine on seotud just põdrajahi lõppemisega. Kui on veel kellelgi jahipiirkonnas mõni suurem loom laskmata, siis üritatakse kaasata rohkem mehi, et saaks ette võtta suuremaid maa-alasid. Kokku osales laupäeval jahis 58 jahimeest.



Janno Vahteri sõnul läks jaht väga hästi. Kokku kütiti 10 looma. Valjala jahimaadelt kütiti metssigu. Neilt võeti proovid ja need viidi Tartusse uuringutele ning esmaspäeva õhtuks on teada, mis nendest sigadest saab.



Kaali maadelt kütiti hirvesid ja põdravasikaid ning Laimjala maadel oli küll palju loomi, aga mida oleks tohtinud küttida, sellist looma ei olnud, rääkis Janno Vahter. Tema sõnul Saaremaa metsades loomade puudust ei ole, välja arvatud sead ning seda just seakatku tõttu. “Nii et järgmine sügis võime seapraest vaid unistada,” muigas ta.



Peale ühisjahti lõpetati päev pidulikult Kõljala seltsimajas.

