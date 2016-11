Uudised

Advendiaeg kuulutati kesklinnas avatuks

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 28. november 2016. Tänavu avati advendiaeg erakordselt suure rahvahulgaga. Küünlaid süütavad (vasakult) Anti Toplaan, Kairit Lindmäe ja Madis Kallas. Foto: Valmar Voolaid Eile süüdati traditsiooniliselt tuled Kuressaare keskväljakul asuval jõulupuul. Jõulutervitused ning head soovid andsid rahvale üle Kuressaare linnapea Madis Kallas ja vaimulik Anti Toplaan.



“Täna, esimesel advendil on ju meeldiv mõelda, et jõuludeni on jäänud vähem kui kuu aega, lastel on päkapikkude ootuses sussid juba akna peal ja pühadeaeg toob esile selle, mis elus on oluline: pere, sõbrad, kodu ja palju muud,” rääkis oma tervituskõnes Kuressaare linnapea Madis Kallas, lisades, et sellestki, et jõulupuu tuuakse lisaks kodudele ka linnaruumi, on aegade vältel saanud kena ja armastatud traditsioon, mida tõestab seegi, et jõulukuuse valimist ja linna toomist kajastavad aktiivselt ka kõik kohalikud meediakanalid.



Ees ootamas laste-ja noorte kultuuriaasta



Kallas viitas, et mõne nädala eest said nad EAS-ilt suurepärase uudise, et Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamist toetatakse olulise summaga.



“See tähendab, et 2018. aasta advendiaja saame juba avada keskkonnas, mis on tänasest palju inimsõbralikum ja hubasem. Keskväljakust saab loodetavasti tulevikus paik, kus esmalt inimesed ja siis autod, mitte nagu praegu esmalt autod ja siis inimesed,” rääkis linnapea, kelle sõnul on ka uuenenud linnaruumis oma kindel koht olemas Kuressaare jõulukuusel.



Seoses alanud advendiajaga on linnapea sõnul mõtetes ka vana aasta lõppemine ja uue aasta algamine. Ees ootab laste- ja noortekultuuriaasta, mille eesmärgiks on mõtestada lapsi ja noori kultuuris ning väärtustada neid nii kultuuriloojate kui ka kultuuritarbijatena.



Aasta tunnuslauseks on valitud “Mina ka!” “See lühike mõte võiks sümboliseerida lastele ja noortele omast uudishimu, energilisust, soovi kõiges huvitavas kaasa lüüa ja ennast kuuldavaks teha,” kõneles Kallas, kelle sõnutsi sobib see lause tegelikult vastuseks paljudele ettepanekutele ja küsimustele.



Ootus teeb meid paremaks



“Näiteks, kes leidis aega, et täna üheskoos Kuressaare advendiaeg avada ja kuusetulede süüdata? Kõik me saame vastata “Mina ka!” Soovin teile advendiajaks ilusaid mõtteid ja palju aega koos lähedastega olemiseks!”

Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja Anti Toplaan tähendas, et tuledes säravad jõulupuud tähistavad meie linnaväljakutel rõõmsa ootusaja algust.



“Advent tähendab Issanda tulemist ja advendiaeg jõuludeks ettevalmistusaega ja jõulude suurima ime, Jumala Poja inimeseks saamise ootamist,” kõneles Toplaan, viidates, et kindlasti teeb see ootus meid paremaks, sest mingil moel saab seeläbi käesolevasse hetke sündida rohkem lootust ja valgust.



“Neile, kelle pärast me neid pühi tahame pidada, ei soovi meie asju, vaid meid ennast.” “Meie soovime aega ja armastust ja kui me seda teeme oma suutmist mööda, tunnevad teisedki sellest rõõmu. Kui me ka ei peaks saama päris valmis kõigi plaanidega, tulevad pühad ikka ja kedagi ei unustata,” rääkis Toplaan, lisades, et veel enne kui päevad hakkavad taas pikenema, suudame vaid üheskoos pühade valgust jagades seda tuua ka igasse järgnevasse päeva ja õhtusse.



“Valgus võidab varjud ja kaotab pimeduse. Olgu saabuvad pühad meile kõigile rahu ja armastuse pühadeks!”, soovis Anti Toplaan.



Esines Kristiin Koppel. Kõigil soovijal oli võimalus kaasa võtta pühitsetud jõulutuld. Enne küünalde süütamist toimus aga Kuressaare Laurentiuse kirikus kaunis klassikalise muusika kontsert “Ma hõljun taeva all.”



Advendiaeg maakonnas



Advendiaeg kuulutati avatuks ka Orissaaares, Kaali külastuskeskuse ees, Valjalas, Leisis ja mujal. Kaalis avasid advendiaja Pihtla vallavanem Jüri Saar ning kirikuõpetaja Anti Toplaan.



Valjalas toimus traditsiooniliselt esimese advendi kontsert “Lauludega jõulude ootuses“. Pärast kontserti jalutati rongkäigus valla kuuse juurde, kus vallavanem Aare Martinson kuulutas välja jõulurahu. Esinesid Minu Tantsukooli lapsed Laura Oleski juhendamisel ning jagati piparkooke ja sooja teed.



