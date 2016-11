Uudised

Onud on lihtsalt parim bänd

Esmaspäev, 28. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Esmaspäev, 28. november 2016. Foto: Erik Tüür Laupäeval tähistas ansambel Onud Orissaare kultuurimajas oma 25ndat sünnipäeva. Kokku oli tulnud külalisi üle kahesaja.



“Nii lahe oli, mulle väga meeldis,” ütles peol osalenud Aste klubi juhataja Triino Lest. Ta lisas, et Onude peo tegi eriliseks just see, et neil oli nii palju selliseid ägedaid nüansse. Näiteks külaliste vastuvõtmine koos pildistamisega, ja siis nii öelda soojendus peole-Marek Sadama sissejuhatus peole oli ka vahva.



“Onud on eriti ägedad - seda igas plaanis - nad on nii värsked laval, nagu esineks kümnendat korda, nad naudivad oma tegemisi ja on sealjuures nii õnnelikud,” kõneles Lest, kelle sõnul suudavad Onud luua saali sellise emotsiooni, et elu on kohe palju ilusam. Sama meelt oli ka Kaarma valla arengu sihtasutuse tegevjuht Pille Mägi, kes on ka Onude suur fänn.



