UUS: Tugev tuul võib suursaarte vahel õhtul laevaliiklust häirida

Laupäev, 26. november 2016.



Tugev tuul võib pühapäeva õhtul häirida laevaliiklust Saaremaa ja Hiiumaa vahel. Pühapäeval võib seoses tugeva tuulega esineda häireid reisiparvlaev Subsea Seven õhtustes väljumistes Sõru-Triigi liinil, teatab Kihnu Veeteed ja palub jälgida teateid kodulehel. Ilmateenistus andis tervele Eestile ja Läänemerele pühapäeval esimese taseme tormihoiatuse. Läänemerel kujundab ilma aktiivse madalrõhuala lääneosa. Öösel vastu esmaspäeva tugevneb aga Skandinaavia kohal kõrgrõhuhari. Läänemere põhjaosas puhub loode- ja põhjatuul 15-20, puhanguti 25 m/s. Lainekõrgus on 3-6 meetrit. Soome lahel, Väinamerel ja Liivi lahe põhjaosas puhub loode- ja põhjatuul 14, puhanguti 17-20 m/s. Lainekõrgus on 1,5-3 meetrit, Väinamerel 0,8-1,5 meetrit. BNS

