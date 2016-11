Uudised

UUS: Politseile andsid tööd liiklus-ja avaliku korra rikkujad

Laupäev, 26. november 2016.



Kuressaare politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalitustalituse juht Kaido Vahter andis teada, et nädalavahetusel teatati politseile 15 probleemist, millest enamik olid seotud tähelepanekutega liikluses ja avaliku korra rikkumistes. Kainenema toimetati üks isik. 26. novembril kell 01.35 sai politsei väljakutse Lääne-Saare valda. Upa külas toimus noorte pidu ja alaealised tarvitasid alkoholi. Politsei kontrollis peol olevaid isikuid ning ühel alaealisel tuvastati ka joove. Isik anti üle lapsevanemale. Alustati väärteomenetlus. 27.novembril kell 03.21 teatati kaklusest Kuressaare kesklinnas, kus peksjad olid minema jooksnud. Kannatanud toimetatud Kuressaare haiglasse. Asjaolud selgitab menetlus. 27.novembril kell 07.19 teatati , et Kuressaare linnas Kiriku tn on mees pikali maas. Kainenema toimetati alkoholijoobes 1991 a sündinud meesterahvas. Autor: MM

