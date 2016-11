Uudised

Raekoja kell ootab remonti

Laupäev, 26. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Laupäev, 26. november 2016. Juba mõnda aega näitab raekoja kell ühte ja sama aega. Foto: Valmar Voolaid Tähelepanelikud linnakodanikud on märganud, et Kuressaare raekoja kell ei näita enam aega, vaid sootuks seisab.



“Kui kell näitaks õiget aega, oleks see väga hea, sest seda panevad tähele ka turistid,” märkis MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup.



Ajanäitaja, mille eest hoolitseb kevadest saadik Jaan Naagel, seisab juba vähemalt kuu aega. Uldo Aarnisel, kes pikka aega hooldas nii raekoja kui Laurentiuse kiriku kella, sai lihtsalt jaks otsa.



Kõigepealt ei suutnud eakas kellameister enam kirikutorni ronida ja seejärel anti ka reakoja kell uue mehe hooldada. Ehk võis sealt ka mingi okas hinge jääda.



“Kellaga on probleeme, asi lihtne pole. Meil oli Aarniselt töö ülevõtmisel võibolla möödarääkimisi. Vana meister ei seletanud, mis kellal viga on ja ehk ma ei osanud kõiki asju küsida,” tähendas Naagel.



Nii jäid vana kella kõik trikid ja nipid uuele mehele lahti rääkimata ja kui hiljem tekkis murekohti, oli vana meistrit keeruline kätte saada.

Eluaeg mehaanikatööd teinud Naagel usub siiski, et ta saab hakkama. Mehe sõnul kippus raekoja kell ette käima ning sellisel moel polnud seda mõtet töös hoida.



“Panin ta päris seisma, aga abilinnapea Mäekeriga on mul räägitud, et saab lähemal ajal remondi käsile võtta.”



Eesti vanim kirikukell



Mart Mäekeri sõnul oleneb remondi algus sellest, millal kella hooldusega tegeleval meistril selleks aega on, kuid ilmselt saab see teoks lähikuudel.

Laurentiuse kiriku kella kohta ütles kirikuõpetaja Anti Toplaan, et see kell on uue mehe käe all töötanud korralikult ja meister käib kiriku tornikella regulaarselt keeramas.



“See on Soome kellamuuseumi uurimuse järgi teadaolevalt Eesti vanim mehaaniliselt üles keeratav tornikell. Täpselt sama vana on raekoja kell, aga kiriku oma on palju suurem,” täpsustas Toplaan.



Kirikuõpetaja sõnul tegi Aarnis omal ajal palju asju ümber, et mehhanism tööle saada.



“Aarnis ei olnud kellassepp, pigem metallitöö mees. Jaan Naagel on samuti metallitöö mees. Kohalikud kellassepad polnud huvitatud neist kelladest. Kiriku kella mehhanism on nii vana, et ikka on probleeme, aga praegu ta töötab, ehkki kipub pisut ette käima,” lisas Toplaan.





Kannab ajalugu



Kellassepp Julius Voeltzke kellad seati raekoja torni üles 1865. aastal. 1931. a kevadel, kui raekoja torn likvideeriti, demonteeriti ka kellad. Üks kelladest paigutati raekoja esimese korruse vasakpoolsesse aknasse. Sellel kohal oli kell umbes 1960-ndate aastateni, kuni lõplikult amortiseerus. Järelejäänud osad viidi hoiule Saaremaa Muuseumisse.



Praegune kell on valmistatud endisaegse kella eeskujul ning kokku pandud järele jäänud kellaosadest, mida säilitati Saaremaa Muuseumis.



Kella taastas 1987. a. Kuressaare kellameister ja peenmehaanik Uldo

Aarnis, kes kasutas lisaks suhteliselt terviklikule mehhanismide komplektile ka “sääreväristaja“ hammasrattaid jms.



Raekoja välisfassaadi sisse portaali kohale tehti kella jaoks spetsiaalne ava, mida seal senini polnud. Kellast on tehtud koopia, mis asetseb teise korruse siseseinas.



Raekoja kella üks vanemaid osi on kellakapis asetsev plaadike, mis märgib kellade valmistajat ning ülespanijat: Urmacher Voeltzke in Mitau (kellameister Voeltzke Miitavi linnast, praegune Jelgava). Kellakapi sisemuses on väike plaat ka praeguse kella taastajale – 1987 kellassepp Uldo Aarnis.



Kell on mehaaniliselt üleskeeratav. Raekoja kellapomm kaalub umbes 60 kg ja kell käib üles keeramata ligi 10 päeva.



Allikas: kultuurivara.ee “Kui kell näitaks õiget aega, oleks see väga hea, sest seda panevad tähele ka turistid,” märkis MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhtAjanäitaja, mille eest hoolitseb kevadest saadikseisab juba vähemalt kuu aega. Uldo Aarnisel, kes pikka aega hooldas nii raekoja kui Laurentiuse kiriku kella, sai lihtsalt jaks otsa.Kõigepealt ei suutnud eakas kellameister enam kirikutorni ronida ja seejärel anti ka reakoja kell uue mehe hooldada. Ehk võis sealt ka mingi okas hinge jääda.“Kellaga on probleeme, asi lihtne pole. Meil oli Aarniselt töö ülevõtmisel võibolla möödarääkimisi. Vana meister ei seletanud, mis kellal viga on ja ehk ma ei osanud kõiki asju küsida,” tähendas Naagel.Nii jäid vana kella kõik trikid ja nipid uuele mehele lahti rääkimata ja kui hiljem tekkis murekohti, oli vana meistrit keeruline kätte saada.Eluaeg mehaanikatööd teinud Naagel usub siiski, et ta saab hakkama. Mehe sõnul kippus raekoja kell ette käima ning sellisel moel polnud seda mõtet töös hoida.“Panin ta päris seisma, aga abilinnapea Mäekeriga on mul räägitud, et saab lähemal ajal remondi käsile võtta.”sõnul oleneb remondi algus sellest, millal kella hooldusega tegeleval meistril selleks aega on, kuid ilmselt saab see teoks lähikuudel.Laurentiuse kiriku kella kohta ütles kirikuõpetaja, et see kell on uue mehe käe all töötanud korralikult ja meister käib kiriku tornikella regulaarselt keeramas.“See on Soome kellamuuseumi uurimuse järgi teadaolevalt Eesti vanim mehaaniliselt üles keeratav tornikell. Täpselt sama vana on raekoja kell, aga kiriku oma on palju suurem,” täpsustas Toplaan.Kirikuõpetaja sõnul tegi Aarnis omal ajal palju asju ümber, et mehhanism tööle saada.“Aarnis ei olnud kellassepp, pigem metallitöö mees. Jaan Naagel on samuti metallitöö mees. Kohalikud kellassepad polnud huvitatud neist kelladest. Kiriku kella mehhanism on nii vana, et ikka on probleeme, aga praegu ta töötab, ehkki kipub pisut ette käima,” lisas Toplaan.Kellassepp Julius Voeltzke kellad seati raekoja torni üles 1865. aastal. 1931. a kevadel, kui raekoja torn likvideeriti, demonteeriti ka kellad. Üks kelladest paigutati raekoja esimese korruse vasakpoolsesse aknasse. Sellel kohal oli kell umbes 1960-ndate aastateni, kuni lõplikult amortiseerus. Järelejäänud osad viidi hoiule Saaremaa Muuseumisse.Praegune kell on valmistatud endisaegse kella eeskujul ning kokku pandud järele jäänud kellaosadest, mida säilitati Saaremaa Muuseumis.Kella taastas 1987. a. Kuressaare kellameister ja peenmehaanik UldoAarnis, kes kasutas lisaks suhteliselt terviklikule mehhanismide komplektile ka “sääreväristaja“ hammasrattaid jms.Raekoja välisfassaadi sisse portaali kohale tehti kella jaoks spetsiaalne ava, mida seal senini polnud. Kellast on tehtud koopia, mis asetseb teise korruse siseseinas.Raekoja kella üks vanemaid osi on kellakapis asetsev plaadike, mis märgib kellade valmistajat ning ülespanijat: Urmacher Voeltzke in Mitau (kellameister Voeltzke Miitavi linnast, praegune Jelgava). Kellakapi sisemuses on väike plaat ka praeguse kella taastajale – 1987 kellassepp Uldo Aarnis.Kell on mehaaniliselt üleskeeratav. Raekoja kellapomm kaalub umbes 60 kg ja kell käib üles keeramata ligi 10 päeva.Allikas: kultuurivara.ee

Veel artikleid samast teemast »