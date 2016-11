Uudised

SLK lahkub Elb-Linkist detsembris

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: MM Laupäev, 26. november 2016. Detsembrist lõpeb Saksamaal parvlaevaliiklust opereeriva ettevõtte Elb-Link Reederei koostöö seni Cuxhaveni ja Brunsbütteli vahelist liini teenindanud Saaremaa Laevakompaniiga (SLK), teatas rahvusvaheline laevandusuudiseid vahendav portaal Shippax.



Meie Maa kirjutas juba 18. oktoobril parvlaevu Saaremaa ja Muhumaa omava Olav Miili kavatsusest jätkata laevaliikluse opereerimist Elbe jõel ilma SLK omaniku Vjatšeslav Leedota.



Miil ei soovinud reedel Meie Maale uusi võimalikke arenguid ühise äri lahutamisest kommenteerida.



“Otsustasin edasi minna üksinda,” tunnistas Olav Miil Meie Maale oktoobris ja lisas toona, et ühtlasi plaanitakse välja vahetada ka ettevõtte tegevjuhtkond. “Jagame asjad ära ja lähme eraldi teed.”



Praeguste plaanide järgi lõpetatakse 2015. aasta suvel (mil parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa Elbe jõele suundusid – toim) sõlmitud leping käesoleva kuuga ehk veel novembris.



Elb-Linki uus koostööpartner, kes tegutseb Elbe jõe vasakkaldal asuvas väikelinnas nimega Jork, on teatanud seni Eesti lipu all sõitnud parvlaevade Anne-Marie (endine Saaremaa) ja Grete (endine Muhumaa) viimisest Madeira lipu alla. See võimaldab praeguste, eesti keelt kõnelevate meeskondade asemel ettevõttel palgata saksa keelt kõnelevad meremehed.

Elb-Link andis samuti teada, et tuleva aasta jaanuarist plaanitakse kasutusele võtta uus online-broneerimissüsteem, mis ühildub senisest paremini erinevate nutiseadmetega.



