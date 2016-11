Uudised

Saarlased kujundusgraafikas ja trükiettevalmistuses esikümnes

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 26. november 2016. Eile lõppesid Tallinna polütehnikumis rahvusvahelisel tasemel võistlused, kus pistsid rinda parimad kujundusgraafikud, trükkalid ja fotograafid.



Teiste hulgas osalesid ka Kuressaare ametikooli õpilased. Saarlased küll esikolmikusse ei jõudnud, aga tihedas konkurentsis sai kujundusgraafika ja trükiettevalmistuse võistlusel Trükis+ viienda koha Kaisa Holsting ning seitsmenda Imbi Võrel.



Võistluste peakorraldaja, TPT meedia erialaosakonna juhataja Marko Levini sõnul on Trükis+ tõestanud end kõrgetasemelise võistlusena. ”Tänu sellele on igal aastal tulnud võistlusülesanne mõne tuntud ettevõtte poolt ning võidutööd on läinud ka päriselt kasutusele. Näiteks eelmisel aastal kujundati pakend Balbiino jäätisele, mis on senini müügis, ka ajakirja Inseneeria värskendatud kaanekujundus tuli meie võistluselt.“



24 tunni fotograafiavõistlusel Tallinn 144K esindasid Kuressaare ametikooli Triin Tisler ja Sigrid Osa. Trükkalite võistlusel Imprint saarlased ei osalenud.

