Sügistorm lõpetab päästehooaja

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 26. november 2016. Juba kolmandat korda lõpetab Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi navigatsioonihooaja täna õhtul ja öösel toimuv ühisõppus Sügistorm, millest võtab osa pea 100 inimest.



Soela väinas Upsu lahel ja Soela sadamas harjutavad Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsiga koostööd politsei- ja piirivalveamet (PPA), päästeamet, Kaitseliit, Kuressaare haigla ja Kihnu Veeteed.



Korraldustoimkonna üldjuht Maidu Lempu (pildil) Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsist (SVMS) ütles, et kuna sel korral toimub õppus Soela väinas, on kaasatud ka hiidlased.



Koostöö on oluline



Stsenaariumi järgi põrkas Triigi-Sõru vaheline parvlaev pimedates ilmastikuoludes kokku kalatraaliga ning vigastatud tuleb aluselt evakueerida.

“Merepäästjad toovad nad praamilt ära ja edasi tegutsevad nendega kiirabi meeskonnad,” kirjeldas Lempu, lisades, et seejärel jätkavad merepäästjad merel ja kaldaotsingutega.



