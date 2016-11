Uudised

Miniteaduspäevad lükati hoogsalt käima

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 26. november 2016. Miniteaduspäevad lükkas käima Georg Paomehe esitatud laul “Onu Oskar peseb raha”. FOTO: Valmar Voolaid Eile alanud kümnendad Saaremaa miniteaduspäevad tõid kokku hulganisti koolinoori ja nende juhendajaid.



Kahe päeva jooksul saab jälgida üle Eesti kokku tulnud õpilaste uurimistööde ettekandeid ning saada neile tagasisidet.



Ürituse lükkas hoogsalt käima ka uuel aastal “Laulukarussellis” kaasa lööva Saaremaa ühisgümnaasiumi 4.a klassi õpilase Georg Paomehe esitatud laul “Onu Oskar peseb raha”, millele elavalt sõrmi nipsutades kaasa elati ning mürinaga lõpus aplodeeriti.



Miniteaduspäevad kuulutas avatuks kooli direktor Viljar Aro. Seejärel tutvustas oma loenguga Eesti Rahva Muuseumi teadur-kuraator Piret Õunapuu muuseumi saamislugu ning tõi vanadest päevikutest vahvaid näiteid inimestega vanavara kogumas käies juhtunud seikadest.



Aktiivne poiss



Ta kirjeldas, kuidas Kaarma kirikukülast pärit Oskar Philipp Kallas oma kirega vanavara vastu Eesti Rahva Muuseumi (ERM) lõi. “Ta oli väga aktiivne, sest tahtis kõiki asju teha. Ta oli Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÕL) liige, aga seltsi kaaslased tema huvi toona ei mõistnud,” selgitas ta, lisades, et üleüldse ei peetud 1900-ndate aastate algul talurahva esemetest ega riietest eriti lugu.



Esimesteks kogutud asjadeks said Kallase vanematekodust pärit asjad ning EÕL-i liikmete antud kolm eset: Eestis kasutatavate väravatüüpide mudel, piip ja õllekann, mida oli põhiliselt kasutatud seltsi astuvatele rebastele õlle pähevalamiseks.



Edasi sai kuulda juba õpilaste uurimistööde ettekandeid, mille järel saadi superviisoritelt vastukaja. Päev lõppes ühiselt SÜG-i kabareed nautides.



Anglasse kätt proovima



Täna alustati ülesseatud stendiettekannetega ning seejärel jätkati suuliste ülesastumistega. Pärast lõunat toimub nii juhendajate töötuba kui käiakse üheskoos Anglas töötoas kätt proovimas. Seejärel võetakse kokku tänased etteasted ning õhtul vaadatakse Teadusteatri etendust. Üritus lõpetatakse tublide tunnustamisega.



Saaremaa miniteaduspäevad on üleriigiline õpilaste teaduskonverents, mis pakub laias vanusevahemikus noorteadlastele võimalust oma senitehtut teistega jagada, tagasisidet saada, kogemusi vahetada ning uusi teadmisi omandada. Kõik ette kantud uurimistööd publitseeritakse konverentsi teeside kogumikus.



