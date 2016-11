Uudised

Kena Kodanikuühenduse tiitli pälvis Soela Sadama Selts

Laupäev, 26. november 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 26. november 2016. Tänase kodanikupäeva raames tunnustati eile Nasva klubis vabaühendusi. Tiitel Kena Kodanikuühendus anti mittetulundusühingule Soela Sadama Selts, mille juhatus ja liikmed on silma paistnud kohaliku elu edendamisega.



Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks ütles tunnustusüritust avades, et omavalitsuste ühinemisreformi taustal on iga vabaühenduse ja kodanikualgatuse roll ning koostöö omavalitsusega olulisem kui kunagi varem. “Ja omavalitsuse ülesanne on algatused ära kuulata ning neile vastu tulla,” sõnas Luks.



Soela Sadama Seltsi liikmed on aktiivsed ja koostööaltid ning on ellu kutsunud kogukonda kaasavaid ühistegemisi. Ja mis kõige olulisem, selts tõsteti esile, kuna tal on head maine piirkonna elanike seas.



“On küll meeldiv tunne, kui su tegemisi on märgatud,” tõdes seltsi esindaja Vallis Alliksoon. “Rõõm, et aru saadakse, kuidas seltsi tegevus liidab kogukonda ja kui palju on endal võimalik ära teha.”



Kena algatus, tegu ja koostöö



Kodanikupäeva raames korraldatud tänuürituse moto oli “Hooliv inimene = hooliv ühiskond“ ning sellest lähtuvalt jagati mitmeid teisigi tiitleid.



Kui tiitel Kena Mõte jäi sel aastal välja andmata, siis Kena Algatus anti Saaremaa Loomemajale, Kena Tegu Saaremaa Merispordi Seltsile ning Kena Koostöö tiitli sai Lääne-Saare vallavalitsus, kellelt on ühingud alati saanud nõu ja abi. “See on küll nüüd ootamatu ja hästi hoitud saladus,” oli Luks meelitatud. “Aga oleme selle nimel ka tööd teinud, tõsi.”



Tänavuse Roomassaares Zoom8 paadiklassi maailmameistrivõistlused korraldanud Saaremaa Merispordi Seltsi esindaja Margus Männik rõhutas, et aunimetuse Kena Tegu taga pole üksnes seltsi rahvas, vaid kümned ja kümned inimesed ning kõik koostööpartnerid: “Saime täna veel kord kinnitust, et oleme õigel teel ja et meie koostegevusest võidavad kõik osapooled, eeskätt muidugi lapsed ja noored.”



Paljudele Kuressaares nüüdseks lammutamisele minevas hoones meeldivat tegevust ja põnevaid kohtumisi pakkunud MTÜ Saaremaa Loomemaja tegevus kui Kena Algatus otsib uueks suveks juba uusi võimalusi ja väljundit. “Vaatame, ehk tuleb, küll pisut teises võtmes, sellele jätk,” avaldas üks Loomemaja juhtidest, tiitlit vastu võtnud Maris Rebel lootust. Tema sõnul seisis Saaremaa Loomemaja õnnestumise taga hea energia, õnn ja kodutugi, samuti avalike asutuste kaasabi.



Saaremaa arenduskeskuse juht Piret Pihel ütles eilsel tänuüritusel, et kuigi õnn arveid ei tasu, on sellel igapäevaelus tähtis koht ja meil kõigil võimalik panustada õnnelikuma keskkonna loomisesse.



